Ez a baloldali lap betiltaná a jobboldali politikusokat

A Salzburger Nachrichten nevű osztrák napilap szerzője meglepő felvetéssel állt elő. A cikk szerző lényegében a politikusok közösségi médiából való kitiltása mellett érvel. Természetesen mindezt tette jobboldali politikusokkal példálózva – számolt be róla a Exxpress.

A publicista jobboldali politikusokat hozott csak példának, Petra Steger visszautasította a támadást

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A szerző egyik példának az Osztrák Szabadságpárt egyik képviselőjét Petra Stegert hozta.

Ezek mellett azonban előkelő helyen említette Donald Trump amerikai elnököt is, akinek esetében hangsúlyozott szerepet kapott, hogy a szerző szerint öreg. Steger esetében a szerző szerint nem kéne videókat gyártania bonyolultabb kérdésekről. A politikus azonban nem hagyta annyiban a helyzetet és közösségi oldalán reagált a publicista felvetéseire. Az osztrák politikus határozottan elutasította a támadást.

Maga az újság is milliókat kap sajtó- és digitális támogatásokból, amelyeket az adónkból finanszírozunk. Tehát ezek a médiaszemélyiségek, akik közpénzektől függenek, meg akarják mondani, hogy kinek van joga továbbra is véleményt nyilvánítani Ausztriában. Ez nemcsak képmutató, hanem a szólásszabadság elleni támadás is.

– fogalmazott a politikus.