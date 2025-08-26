Így tenne rendet Nagy-Britanniában Nigel Farage

A brit nők és gyermekek oldalán állnak, vagy a nemzetközi jog és a „kétes” külföldi bíróságok oldalán? – tette fel a kérdést a politikusoknak és a médiának Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője.

Farage kormányra kerülne véget vetne a migránsáradatnak (fotó: Anadolu via AFP)

Ha a Reform UK kerül kormányra, ami felé a közvélemény-kutatások szerint jó úton halad, létrehoznák az úgynevezett „Brit Kitoloncolási Parancsnokságot”, amely a megfelelő törvényi háttérrel végrehajtaná a brit nép akaratát – idézte Farage szavait a Breitbart amerikai hírportál. A pártvezető újabb részleteket tett közzé a múlt héten bejelentett új illegális migrációellenes politikájával kapcsolatban.

Mi abban hiszünk, hogy ebben az országban a briteknek több joguk van, mint azoknak, akik nemrég érkeztek, igen, igen, igen”

– fogalmazott Farage.

Íme, mit kell tennünk, hogy az igazságszolgáltatás helyreállítása hadművelet valóban működjön. Ki kell lépnünk [az Európai Emberi Jogi Bíróságból], semmi ha és semmi de. Lehet, hogy nyolcvan évvel ezelőtt jó ötlet volt, de őszintén szólva ma már nem az. Meg kell semmisítenünk az 1998-as Emberi Jogi Törvényt, amelyet a Blair-kormány hozott be”

– sorolta a szükséges intézkedéseket.

Ötéves időszakra felfüggesztjük az 1951-es menekültügyi egyezményt és minden más akadályt, amelyet az ügyvédek ebben az országban felhasználhatnak a kitoloncolások megakadályozására, a helyes dolog megakadályozására. Jogi kötelezettséget teremtünk a belügyminiszter számára, hogy eltávolítsa azokat, akik illegálisan érkeznek. És döntő fontosságú, hogy minden illegális migránst fogva tartsunk, aki érkezik, és ezt azonnal meg fogjuk tenni”

– ígérte a Reform UK vezetője. Farage szerint a migránsokat Nagy-Britanniába szállító csónakok feltartóztatásának egyetlen módja, ha fogva tartanak és kitoloncolnak mindenkit, aki ezen az úton érkezik. E módon napok alatt véget lehetne vetni a migránsok érkezésének – vélekedett.

Méltatta Donald Trump amerikai elnök lépéseit, aki bizonyította, hogy van mód az illegális migránsok nagy számban történő kitoloncolására. Megemlítette Tony Abbott korábbi ausztrál miniszterelnök programját is, aki gyakorlatilag napok alatt véget vetett a migránsok érkezésének, amikor nyilvánvalóvá tette a potenciális migránsok számára, hogy az embercsempészeknek fizetett készpénz egyszerűen pazarlás.

Egy Farage által vezetett brit kormány ösztönzőkkel és szankciókkal venné rá a migránsokat a hazatérésre, hazájukat pedig a visszafogadásukra. A migránsok önkéntes jelentkezés és távozás esetén a repülőjegy mellé 2500 font újrakezdési támogatást kapnának. Aki nem jelentkezik önként, azt elfogják, és jóval kényelmetlenebb körülmények között, támogatás nélkül lesz kénytelen hazatérni – vázolta Farage. A küldő országokkal kapcsolatos tervekről a párt egyik képviselője, Zia Yusuf beszélt.

A visszatérési megállapodásokat biztosítani fogjuk, a származási országok visszaveszik illegális állampolgáraikat. Ahol a meggyőzés és a pénzügyi ösztönzők kudarcot vallanak, ott nyomást fogunk gyakorolni. Ha egy ország nem hajlandó visszavenni illegális migránsokat, leállítjuk a vízumok kiadását abba az országba, és ha ez nem sikerül, szankcionáljuk őket”

– mondta Yusuf.