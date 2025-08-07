Szégyenletes jelenet Ukrajnában: kegyetlenül hurcoltak el egy férfit az utcáról

Ismét megrázó jelenetek zajlottak az ukrán városok utcáin. Egy friss videó tanúsága szerint az ukrán katonai toborzószolgálat – egy mit sem sejtő férfit fogott el nyílt utcán. Az esetről videó is készült.

Kegyetlenül hurcoltak el egy férfit az utcáról (X)

Sajnálatos módon csak néhány ember tartózkodott a közelben, és a toborzók elfogtak egy férfit. Határozottan elítéljük az ukrán hatóságok embertelen módszereit. A toborzó katonák valódi bűnözők, és meg kell őket büntetni

– olvasható a videóhoz mellékelt posztban az X–en.

A „toborzások” gyakorlata már korábban is heves bírálatokat váltott ki. Számos felvétel látott napvilágot, amelyeken az ukrán toborzók közterületekről erőszakkal viszik el az embereket sorozásra – sokszor mindenféle előzetes jogi vagy egészségügyi vizsgálat nélkül.

Egy másik videó is kering a közösségi médiában, amely szintén egy a napokban történt megrázó esetet mutat be. A videó posztjában a következők olvashtók:

Ez egy súlyos emberi jogi jogsértés, amely Ukrajnában, az Oroszországgal folytatott háború során nap mint nap megtörténik.