Újabb megdöbbentő felvétel került nyilvánosságra Odesszából, amely ismét rávilágít az ukrán hatóságok brutális módszereire. A videón toborzó egyenruhások erőszakkal hurcolnak el egy férfit az utcáról, és tuszkolják be a járművükbe.
kényszersorozáserőszakUkrajna

Ismét megrázó jelenetek zajlottak az ukrán városok utcáin. Egy friss videó tanúsága szerint az ukrán katonai toborzószolgálat – egy mit sem sejtő férfit fogott el nyílt utcán. Az esetről videó is készült.

Kegyetlenül hurcoltak el egy férfit az utcáról (X)
Kegyetlenül hurcoltak el egy férfit az utcáról (X)

Sajnálatos módon csak néhány ember tartózkodott a közelben, és a toborzók elfogtak egy férfit. Határozottan elítéljük az ukrán hatóságok embertelen módszereit. A toborzó katonák valódi bűnözők, és meg kell őket büntetni 

– olvasható a videóhoz mellékelt posztban az X–en.

A „toborzások” gyakorlata már korábban is heves bírálatokat váltott ki. Számos felvétel látott napvilágot, amelyeken az ukrán toborzók közterületekről erőszakkal viszik el az embereket sorozásra – sokszor mindenféle előzetes jogi vagy egészségügyi vizsgálat nélkül.

Egy másik videó is kering a közösségi médiában, amely szintén egy a napokban történt megrázó esetet mutat be. A videó posztjában a következők olvashtók: 

Ez egy súlyos emberi jogi jogsértés, amely Ukrajnában, az Oroszországgal folytatott háború során nap mint nap megtörténik.

 

Orosz-ukrán háború
