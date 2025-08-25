Meglepő nyilatkozatot tett a finn elnök Putyinról – videó

Alexander Stubb a finn Yle televíziónak adott interjúban kijelentette: Oroszország vezetője „abszolút minden stratégiai céljában kudarcot vallott”, az Ukrajna elleni háború pedig a modern történelem legnagyobb geopolitikai vereségévé vált – számolt be róla az a1on.mk.

Alexander Stubb finn elnök sajtótájékoztatót tart a Finn Nagykövetségen, Washingtonban Fotó: OLIVER CONTRERAS / AFP

Példaként említette Finnország és Svédország NATO-csatlakozását, valamint azt, hogy a szövetség tagjai a GDP-jük öt százalékára emelik védelmi kiadásaikat.

A finn elnök hangsúlyozta: Európának továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, és biztosítania számára a gyorsabb csatlakozási utat az észak-atlanti szövetséghez. Mint mondta, a területi veszteségeket „nem szabad új realitásként elfogadni”.

Stubb hozzátette, hogy a Moszkvával való kapcsolatok normalizálására csak az ukrajnai háború lezárását követően kerülhet sor, jóllehet Finnországot és Oroszországot földrajzi közelségük és történelmi kötődésük továbbra is összeköti.