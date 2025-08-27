Hírlevél

Rendkívüli

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Szijjártó Péter

Sorsdöntő meccset játszik a Fradi, fontos bejelentés érkezett

Három magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Qarabag futballmérkőzés helyszínén szerdán Bakuban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a meccs reggelén a Facebookon.
Szijjártó PéterFerencvárosBajnokok Ligája

A tárcavezető arról számolt be, hogy az azeri csapattól elszenvedett múlt heti 3-1-es vereség után most itt a visszavágó ideje, ugyanis szerda este kerül sor a Bajnokok Ligája főtáblája előtti utolsó mérkőzésre Bakuban.

Szijjártó Péter bejelentést tett a Fradi meccse előtt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
 Szijjártó Péter bejelentést tett a Fradi meccse előtt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

A szokásokhoz híven a magyar konzulokra most is számíthatnak a szurkolók. Egy kollégánk a repülőtéren nyújt majd segítséget, további két konzulunk pedig a stadionban teljesít szolgálatot

 – tájékoztatott.


Probléma, ügyes-bajos dolog vagy baj esetén természetesen él az ügyeleti telefonszámunk is: +994 50 645 35 20 – tette hozzá. 
 

Még nem dőlt el semmi, jó szurkolást!

 – írta Szijjártó Péter.
 

 

