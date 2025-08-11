Franciaország és miniszterelnöke fontos próbatétel előtt áll

„Szoktam jelentős politikai kockázatokat vállalni, az első pillanattól kezdve, hogy beléptem a politikába, mindent egy lapra tettem fel” – közölte a Franciaország miniszterelnök a Le Figaronak adott interjúban.

Franciaország miniszterelnöke, Francois Bayrou számára döntő jeletőségű lesz az őszi időszak Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Emmanuel Macron második ötéves elnöki ciklusának leghosszabb ideje hivatalban lévő kormányfője úgy fogalmazott:

Minden csoport, minden irányzat a kormány megbuktatására törekszik, biztonsági háló nélkül haladunk előre. Mindenkinek meg kell felelnie ennek a felelősségének. Én a magamét úgy teljesítem, hogy nem gyengítem a szükséges intézkedéseket

– nyilatkozta a politikus, aki minden eddiginél jobban tudatában van megbízatása bizonytalanságának. Ha a baloldal és a Nemzeti Tömörülés (RN) úgy dönt, hogy az ősszel koalíciót kötnek a kormány megbuktatására, sorsa megpecsételődik. Miközben saját szövetségesei is kételkednek a javasolt intézkedésekben - hívta fel a figyelmet a Le Figaro.

LE FIGARO 🔵 «Nous sommes arrivés à la falaise» : François Bayrou, un été pour déjouer la censure



👉 Lire l'article : https://t.co/FDmmk7qqq0 pic.twitter.com/9kOHnYtb6k — ꜱʜᴀɴɢᴏ ᴀᴄᴛᴜ (@ShangoNews) August 10, 2025

Francois Bayrou jelenleg az adósságcsökkentési feladatokra koncentrál, de a francia miniszterelnök nem adta fel a arányos képviselet bevezetését sem a parlamenti választásokon.

Franciaország: felerősödött a vita a munkaszüneti napok körül

Az ötlet, hogy a franciák május 8-án és húsvét hétfőn is dolgozzanak, újra felizzították az ellenzéki támadásokat és a közvélemény sem fogadta jól. François Bayrou kijelentette, hogy „nyitott más javaslatokra” a munkaszüneti napok tekintetében, de hozzátette: „csak nevet, amikor egyesek augusztus 15-ét javasolják, azaz az egyetlen napot, amikor mindenki szabadságon van.”

Az adókulcsok és a szociális ellátások befagyasztása, a nyugdíjba vonuló köztisztviselők egyharmadának pótlása, az orvosi ellátás önrészének megduplázása nehézségeket okoz Franciaországban.

Az ország soha nem áll készen, 50 éve áltatjuk magunkat illúziókkal. Valamennyi párt egyetértett abban, hogy a könnyebb utat, az adósságot választjuk

– állapította meg François Bayrou, aki visszatért 2007-es elnöki kampányának hangvételéhez.

Húsz éven át láttam közeledni a jéghegyet, és senki sem vett róla tudomást

– állította, dicsérve saját „előrelátását”.