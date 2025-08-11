Hírlevél

Brutális földrengés rázta meg Törökországot

Franciaország és miniszterelnöke fontos próbatétel előtt áll

Nyolc hónappal kinevezése után a francia miniszterelnök a Figaro-nak nyilatkozott. Francois Bayrou az őszi próbatételre készül. Franciaország miniszterelnökének hivatalban maradása költségvetés elfogadásától függ.
kormányfőFranciaországFrancois Bayrou

„Szoktam jelentős politikai kockázatokat vállalni, az első pillanattól kezdve, hogy beléptem a politikába, mindent egy lapra tettem fel” – közölte a Franciaország miniszterelnök a Le Figaronak adott interjúban. 

Franciaország miniszterelnöke, Francois Bayrou számára döntő jeletőségű lesz az őszi időszak
Franciaország miniszterelnöke, Francois Bayrou számára döntő jeletőségű lesz az őszi időszak Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Emmanuel Macron második ötéves elnöki ciklusának leghosszabb ideje hivatalban lévő kormányfője úgy fogalmazott:

Minden csoport, minden irányzat a kormány megbuktatására törekszik, biztonsági háló nélkül haladunk előre. Mindenkinek meg kell felelnie ennek a felelősségének. Én a magamét úgy teljesítem, hogy nem gyengítem a szükséges intézkedéseket

– nyilatkozta a politikus, aki minden eddiginél jobban tudatában van megbízatása bizonytalanságának. Ha a baloldal és a Nemzeti Tömörülés (RN) úgy dönt, hogy az ősszel koalíciót kötnek a kormány megbuktatására, sorsa megpecsételődik. Miközben saját szövetségesei is kételkednek a javasolt intézkedésekben - hívta fel a figyelmet a Le Figaro.

Francois Bayrou jelenleg az adósságcsökkentési feladatokra koncentrál, de a francia miniszterelnök nem adta fel a arányos képviselet bevezetését sem a parlamenti választásokon. 

Franciaország: felerősödött a vita a munkaszüneti napok körül

Az ötlet, hogy a franciák május 8-án és húsvét hétfőn is dolgozzanak, újra felizzították az ellenzéki támadásokat és a közvélemény sem fogadta jól. François Bayrou kijelentette, hogy „nyitott más javaslatokra” a munkaszüneti napok tekintetében, de hozzátette: „csak nevet, amikor egyesek augusztus 15-ét javasolják, azaz az egyetlen napot, amikor mindenki szabadságon van.”

Az adókulcsok és a szociális ellátások befagyasztása, a nyugdíjba vonuló köztisztviselők egyharmadának pótlása, az orvosi ellátás önrészének megduplázása nehézségeket okoz Franciaországban. 

Az ország soha nem áll készen, 50 éve áltatjuk magunkat illúziókkal. Valamennyi párt egyetértett abban, hogy a könnyebb utat, az adósságot választjuk

– állapította meg François Bayrou, aki visszatért 2007-es elnöki kampányának hangvételéhez. 

Húsz éven át láttam közeledni a jéghegyet, és senki sem vett róla tudomást

– állította, dicsérve saját „előrelátását”. 

Francois Bayrou lebegteti, hogy indul-e az elnökválasztáson

Francois Bayrou, aki háromszor indult az elnöki posztért, kétértelműen fogalmazott 2027-es terveit illetően. 

Amikor átléptem a Matignon küszöbét, tudtam, hogy a tisztség által megkövetelt bátor politika összeegyeztethetetlen az elnöki választásokon való indulással

– mondta a kormányfő, anélkül, hogy végleg elvetette volna egy új kampány lehetőségét. Bár sokan úgy vélik, hogy mára már túl gyenge ahhoz, hogy induljon. Bayrou egyértelműen kijelentette:

Az elnöki poszt iránti megszállottság, amely már sokakat foglalkoztat, teljesen irreleváns.

Ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy véleménye legyen arról, mi lesz a legjobb az országnak Emmanuel Macron után: 

Azok, akik a kétpárti rendszer visszatérését akarják, nem értették meg, hogy a fekete-fehér fotóról a színes fotóra váltottunk

- fogalmazott. 

 

 

