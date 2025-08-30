Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump meghalt? Vad hírek keringenek a médiában!

Ukrajna

Ez az ország lett Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítója

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
India júliusban Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítójává vált, a teljes import 15,5 százalékát adta. Az indiai finomítók az orosz olajat dolgozzák fel, hogy üzemanyagot biztosítsanak Ukrajnának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaNaftoRynokolajpiaci

India júliusban Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítójává vált, a NaftoRynok, kijevi olajpiaci elemző cég adatai szerint az indiai szállítmányok napi átlagban 2 700 tonnát tettek ki, ami a havi import 15,5 százaléka. 

gázolaj
Más országok továbbra is kulcsszerepet játszanak a gázolaj importban
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Ez azt jelenti, hogy júliusban India 83 000 tonna dízelt szállított Ukrajnának, szemben a 2024. júliusi mindössze 1,9 százalékos részesedéssel. Az idei legmagasabb havi exportmennyiségek között szerepel – tájékoztatott a WION.

A növekedés politikailag érzékeny időszakban történt. Washington nemrég 50 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, hivatkozva arra, hogy Újdelhi továbbra is kedvezményes orosz nyersolajat vásárol, ami állítólag „finanszírozza” Oroszország háborúját Ukrajnában. 

Ugyanakkor az indiai finomítók, amelyek az orosz olajat dolgozzák fel, most az ukrán háborús gazdaság számára biztosítanak üzemanyagot.

A NaftoRynok szerint az indiai dízel több csatornán keresztül érkezik Ukrajnába. Jelentős részét Románián keresztül szállítják, a Duna menti kikötőkbe érkezik. A másik útvonal a törökországi Marmara Ereğlisi terminálon keresztül vezet, amelyet az OPET üzemeltet, és a részleges szankciók ellenére is működik.

Az év első hét hónapjában India az ukrán dízelimport 10,2 százalékát biztosította, szemben a tavalyi 1,9 százalékkal. Ezzel, arányában, megelőzött több európai exportőrt, bár a mennyiségek még mindig kisebbek, mint Görögország és Törökország esetében. Júliusban azonban India részesedése alapján egyértelműen az élre került.

Brüsszel készen áll arra, hogy az európaiak pénzéből sok-sok milliárdot küldjön Ukrajnába
Botrány a láthatáron, Medvegyev kőkeményen beleállt az osztrákokba
Vad ötlettel állt elő Trump, a brüsszeliták és Zelenszkij szimultán borultak ki tőle

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!