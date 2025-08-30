Ez az ország lett Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítója

India júliusban Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítójává vált, a NaftoRynok, kijevi olajpiaci elemző cég adatai szerint az indiai szállítmányok napi átlagban 2 700 tonnát tettek ki, ami a havi import 15,5 százaléka.

Más országok továbbra is kulcsszerepet játszanak a gázolaj importban

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Ez azt jelenti, hogy júliusban India 83 000 tonna dízelt szállított Ukrajnának, szemben a 2024. júliusi mindössze 1,9 százalékos részesedéssel. Az idei legmagasabb havi exportmennyiségek között szerepel – tájékoztatott a WION.

A növekedés politikailag érzékeny időszakban történt. Washington nemrég 50 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, hivatkozva arra, hogy Újdelhi továbbra is kedvezményes orosz nyersolajat vásárol, ami állítólag „finanszírozza” Oroszország háborúját Ukrajnában.

Ugyanakkor az indiai finomítók, amelyek az orosz olajat dolgozzák fel, most az ukrán háborús gazdaság számára biztosítanak üzemanyagot.

Camera 4 As the Russians try to attack Kyiv and other cities in Ukraine, UKR are burning down more RUS refineries This time, the Afipsky oil refinery in Krasnodar Krai is under attack - Ai upscaled 150% + dehalo + compression reverse + 30 to 60 FPS + Stabilization… pic.twitter.com/bdwg3g5MrE — Dariusz Zawadzki (@Military_oO) August 30, 2025

A NaftoRynok szerint az indiai dízel több csatornán keresztül érkezik Ukrajnába. Jelentős részét Románián keresztül szállítják, a Duna menti kikötőkbe érkezik. A másik útvonal a törökországi Marmara Ereğlisi terminálon keresztül vezet, amelyet az OPET üzemeltet, és a részleges szankciók ellenére is működik.

Az év első hét hónapjában India az ukrán dízelimport 10,2 százalékát biztosította, szemben a tavalyi 1,9 százalékkal. Ezzel, arányában, megelőzött több európai exportőrt, bár a mennyiségek még mindig kisebbek, mint Görögország és Törökország esetében. Júliusban azonban India részesedése alapján egyértelműen az élre került.