Éles riasztás – bevetésen a magyar Gripenek

Éles bevetésen a magyar Gripenek a NATO Balti Légtérrendészeti missziójában. Az azonosítatlan repülőgépeket a Balti-tenger felett, 11 000 méteren, nemzetközi eljárásrend szerint fogták el és azonosították, majd visszatértek litvániai bázisukra.Éles bevetésen a magyar Gripenek a NATO Balti Légtérrendészeti missziójában - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a honvédelmi miniszter.

Gripen Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Bevetésen a Gripenek!

„Az azonosítatlan repülőgépeket a Balti-tenger felett, 11 000 méteren, nemzetközi eljárásrend szerint fogták el és azonosították, majd visszatértek litvániai bázisukra”

– közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.