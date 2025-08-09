Hírlevél

Lettország

Éles riasztás – bevetésen a magyar Gripenek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Négy hónapon át, vezető nemzetként, magyar pilóták vigyázzák Észtország, Lettország és Litvánia légterét. Bevetésen a Gripenek!
LettországSzalay-Bobrovniczky KristófBalti-tengerÉsztország

Éles bevetésen a magyar Gripenek a NATO Balti Légtérrendészeti missziójában. Az azonosítatlan repülőgépeket a Balti-tenger felett, 11 000 méteren, nemzetközi eljárásrend szerint fogták el és azonosították, majd visszatértek litvániai bázisukra.Éles bevetésen a magyar Gripenek a NATO Balti Légtérrendészeti missziójában - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a honvédelmi miniszter. 

gripen
Gripen Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Bevetésen a Gripenek!

„Az azonosítatlan repülőgépeket a Balti-tenger felett, 11 000 méteren, nemzetközi eljárásrend szerint fogták el és azonosították, majd visszatértek litvániai bázisukra”

 – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf. 

 

