Újabb nyílt háború kezdődhet, a helyzet pattanásig feszült

Rendkívüli

háború

1 órája
Észak-Korea katonai vezetése közleményben szólította fel Dél-Koreát és az amerikai erőket, hogy azonnal hagyjanak fel a déli határ menti provokatív akciókkal, különben háborús helyzet alakulhat ki. A phenjani közlés szerint dél-koreai katonák figyelmeztető lövéseket adtak le, és hangszórókon keresztül folytatnak pszichológiai hadviselést, miközben az északi hadsereg saját állítása szerint csupán határzárakat épít „a stabilitás garantálására”. Vajon újabb háború kezdetét látjuk?
A KNDK vezérkara által kiadott nyilatkozat szerint augusztus 19-én a dél-koreai hadsereg több mint tíz figyelmeztető lövést adott le észak-koreai katonák irányába, akik éppen határzárakat emeltek. A phenjani közlés szerint mindez „súlyos provokáció”, amely könnyen kicsúszhat a felek ellenőrzése alól – számol be róla az Észak-koreai Központi Hírügynökség figyelmeztetve egy nyílt háborúra.

A phenjani közlés szerint dél-koreai katonák figyelmeztető lövéseket adtak le, új háború kezdődhet 
Fotó: AFP/KCNA/KNS

Jön a háború?

A közlemény leszögezi, hogy a határzár építése nem jelent fenyegetést Dél-Koreára, csupán az „örök határlezárás” biztosítását célozza. Az északi fél állítása szerint erről előzetesen kétszer is értesítették az amerikai haderőt, amely de facto ellenőrzést gyakorol a dél-koreai hadsereg felett.

Phenjan szerint a lövések és a hangszórós fenyegetések egybeesnek a dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlatokkal, ezért az egészet „tudatos és célzott provokációnak” tekintik. A hadvezetés figyelmeztetett: amennyiben folytatódik az északi építkezés akadályozása, azt katonai provokációnak fogják tekinteni, és „megfelelő válaszlépéseket” tesznek.

Az észak-koreai vezérkar egyértelművé tette: ha a határnál a helyzet eszkalálódik, annak következményeiért kizárólag Szöul és Washington viseli a felelősséget.

Borítókép: Kim Dzsongun észak-koreai vezető beszédet mond azon az ünnepségen, ahol állami kitüntetéseket adtak át az ukrajnai háborúban harcoló katonáknak (Fotó: AFP)

 

