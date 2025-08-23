Újabb nyílt háború kezdődhet, a helyzet pattanásig feszült

A KNDK vezérkara által kiadott nyilatkozat szerint augusztus 19-én a dél-koreai hadsereg több mint tíz figyelmeztető lövést adott le észak-koreai katonák irányába, akik éppen határzárakat emeltek. A phenjani közlés szerint mindez „súlyos provokáció”, amely könnyen kicsúszhat a felek ellenőrzése alól – számol be róla az Észak-koreai Központi Hírügynökség figyelmeztetve egy nyílt háborúra.

Fotó: AFP/KCNA/KNS

Jön a háború?

A közlemény leszögezi, hogy a határzár építése nem jelent fenyegetést Dél-Koreára, csupán az „örök határlezárás” biztosítását célozza. Az északi fél állítása szerint erről előzetesen kétszer is értesítették az amerikai haderőt, amely de facto ellenőrzést gyakorol a dél-koreai hadsereg felett.

Phenjan szerint a lövések és a hangszórós fenyegetések egybeesnek a dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlatokkal, ezért az egészet „tudatos és célzott provokációnak” tekintik. A hadvezetés figyelmeztetett: amennyiben folytatódik az északi építkezés akadályozása, azt katonai provokációnak fogják tekinteni, és „megfelelő válaszlépéseket” tesznek.

Az észak-koreai vezérkar egyértelművé tette: ha a határnál a helyzet eszkalálódik, annak következményeiért kizárólag Szöul és Washington viseli a felelősséget.

Borítókép: Kim Dzsongun észak-koreai vezető beszédet mond azon az ünnepségen, ahol állami kitüntetéseket adtak át az ukrajnai háborúban harcoló katonáknak (Fotó: AFP)