A háborúpárti „kihagyottak koalíciója” gátolná az ukrán békefolyamatot

Alexander Mercouris brit elemző szerint Volodimir Zelenszkij pánikszerűen reagált a hírre. Az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker szerint még lehetséges, hogy Zelenszkij részt vegyen a találkozón, a döntés kizárólag Donald Trump kezében van.

Matthew Whitaker amerikai NATO-nagykövet (Fotó: AFP/Allison Robbert)

Az ukrán elnök a tárgyalások előkészítése helyett továbbra is új szankciók és fokozott nemzetközi nyomásgyakorlás mellett érvel Moszkvával szemben. Szerinte erőteljes fellépésre van szükség az Egyesült Államok, Európa és minden békét akaró ország részéről.

Kritikusai szerint azonban ezzel valójában a harc folytatását szorgalmazza, miközben ragaszkodik hatalmi pozíciójához.

A háborúpárti koalíciónak nem osztanak lapot

Korábban Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna közösen dolgozott ki egy alternatív rendezési tervet, amely kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal – akár NATO-tagsággal – kell ellensúlyozni.

Európai vezetők figyelmeztették Washingtont, hogy ne szülessen alku Ukrajna és az EU feje fölött. Friedrich Merz német kancellár hangsúlyozta:

Semmiképp nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön anélkül, hogy Ukrajnát és Európát bevonnák.

Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte az európai támogatást, kijelentve:

A háború befejezésének igazságosnak kell lennie, és hálás vagyok mindenkinek, aki Ukrajna és népünk mellett áll.

Az EU külügyminiszterei hétfőn videokonferencián vitatják meg a csúcstalálkozóval kapcsolatos helyzetet, ukrán kollégájuk részvételével. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint az Egyesült Államok képes lenne rákényszeríteni Oroszországot a komoly tárgyalásokra, de bármilyen amerikai–orosz megállapodásba Ukrajnát és az EU-t is be kell vonni, mivel a kérdés egész Európa biztonságát érinti.