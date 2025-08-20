A béke még vár – Hamász-terroristák rohamoztak meg egy táborhelyet

Szerdán reggel egy legalább 18 főből álló Hamasz-csoport próbálta lerohanni az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egyik táborhelyét a Gázai övezet déli részén, Hán Júnisz körzetében – derült ki az izraeli hadsereg jelentéséből A támadásban három IDF katona megsebesült, egyikük súlyosan. A Hamász fegyveresei az izraeli katonák elrablására készülhettek – írja a The Times of Israel.

Hamász terroristák rohamozták meg az IDF katonáinak egy katonai táborhelyét

Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP

A jelentés szerint a támadás helyi idő szerint reggel 9 óra körül kezdődött, amikor a fegyveresek egy alagútból bukkantak elő Hán Júnisz déli részén, majd gépfegyverekkel és rakétavetőkkel tüzet nyitottak, miközben a katonai tábor felé közelítettek. Néhány támadónak sikerült betörnie a táborba, ahol tűzpárbaj alakult ki. 10 fegyverest a katonák és a légicsapások öltek meg, további, legalább 8 támadó egy alagúton keresztül elmenekült a helyszínről – áll a hadsereg jelentésében.

Az IDF felvételeket tett közzé a Hamász-sejt elleni légicsapásokról

בקרבות פנים אל פנים: לוחמי חטיבת כפיר חיסלו כעשרה מחבלים לאחר שביצעו ירי לעברם



מוקדם יותר היום, יותר מ-15 מחבלים ביצעו התקפה משולבת של ירי מקלעים ונ״ט, ומספר מחבלים חדרו למגנן של כוחות מגדוד נחשון של חטיבת כפיר במרחב ח׳אן יונס.

במהלך האירוע, לוחמי החטיבה הצליחו לחסל כ-10 מחבלים… pic.twitter.com/ROGLPWMavY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 20, 2025

Az IDF közölte, hogy dolgoznak a támadásban részt vevő – még szökésben lévő fegyveresek felkutatásán. A Hamász katonai szárnya vállalta a felelősséget a támadásért, közölve, hogy fegyvereseik „megrohamozták a helyszínt” és öngyilkos merényletet hajtottak végre. A Hamász azt állította, hogy több tankot is célba vettek robbanószerkezetekkel és gránátvetőkkel, valamint több épületet is eltaláltak a táborban.

Számos harcos betört a házakba, és több megszálló katonát közelről végzett ki kézifegyverekkel és kézigránátokkal

– áll a Hamász közleményében, noha hivatalos izraeli források IDF katonák halálát nem jelentették. A Hamász azt is állította, hogy mesterlövészeik „halálosan megsebesítették” egy tank parancsnokát, valamint aknavető-támadásokat hajtottak végre a környéken, hogy „biztosítsák a harcosok visszavonulását”.

A Hamász katonai szárnya azt is közölte, hogy a támadás „több órán át tartott”, miközben az IDF vizsgálata szerint kevesebb mint egy óra alatt véget ért az egész.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy állítólag a Hamász palesztin terrorszervezet hajlandó elfogadni azt a tűzszüneti javaslatot, amelyet Steve Witkoff amerikai különmegbízott terjesztett elő.