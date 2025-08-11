Újságíróknak álcázott Hamász-terroristákat ölt meg az izraeli hadsereg

Hírlevél

Az izraeli hadsereg (IDF) megerősítette, hogy célzott csapásban megölte Anasz al-Saríf gázai Hamász-parancsnokot, aki az Al-Dzsazíra hálózat tudósítójaként is dolgozott. A tájékoztatás szerint al-Saríf egy Hamász-sejt vezetője volt, és rakétatámadások tervezésében vett részt izraeli civil és katonai célpontok ellen.
A művelet során egy másik, szintén a Gázai övezetben dolgozó újságíró, Mohammad Karika is életét vesztette. A palesztin források szerint összesen öt ember halt meg a támadásban, amely a gázai Sifa kórház területén felállított sátort érte. Mindannyian az Al-Dzsazíra munkatársai voltak, újságíróként vagy fotósként dolgoztak, írja az Israel Hayom.

Hamász
Anasz al-Saríf (Fotó: Al Jazeera)

Az IDF közölte: al-Saríf „az Al-Dzsazíra újságírójának álcázva” folytatta Hamász-parancsnoki tevékenységét. Az izraeli hadsereg állítása szerint a Gázában lefoglalt hírszerzési anyagok – személyzeti listák, kiképzési jegyzékek, telefonkönyvek és fizetési nyilvántartások – bizonyítják, hogy a férfi szorosan beépült a terrorszervezetbe, és aktív szerepet töltött be annak műveleteiben, miközben kapcsolatban maradt a katari központú médiacsatornával.

Al-Saríf 1996-ban született, és az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja. Korábban a szervezet elit Nukhba egységében szolgált, majd a különleges műveleti zászlóalj egyik parancsnoka lett.

Az izraeli hadsereg hangsúlyozta, hogy a támadás célpontjai a Hamász katonai infrastruktúrájához kötődő személyek voltak, függetlenül attól, hogy civil fedőszerepben tevékenykedtek.

 

