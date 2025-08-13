Marocsko tájékoztatása szerint a harcok során az orosz egységek áttörték az ukrán védelmi vonalakat, behatoltak a falu belsejébe, és megerősített állásokat alakítottak ki a nyugati peremen. Innen sikerült visszaszorítaniuk az ukrán erőket a település határain túlra.

Az orosz katonák jelenleg a környező területek „megtisztítását” és a frissen elfoglalt pozíciók megerősítését végzik, írja a Life.ru.

A jelentés emlékeztet: nemrégiben az orosz hadsereg áttörte az ukrán állásokat Pokrovszk környékén is. Ezeket az előrenyomulásokat Moszkvában különösen fontosnak tartják a közelgő diplomáciai tárgyalások fényében.

Putyin–Trump csúcstalálkozó Alaszkában

Az orosz katonai sikerek hátterében a nagy politikai esemény áll: augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A tervek szerint a csúcstalálkozón a háború lezárásának feltételei is napirendre kerülnek.

Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy minden fél érdekelt a harcok befejezésében, ugyanakkor ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek „valamit alá kell írnia”.

Kijev és több európai főváros is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a találkozón nem lesz hivatalos ukrán képviselet.