Megkezdődött: felsorakozott a nyugati haderő Oroszország szomszédjában

Határozott választ küldött Szijjártó Péter a fenyegetőző ukránoknak

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk! – írta az X-en Szijjártó Péter külügyminiszter, azután, hogy az ukrán kollégája rendkívül sértő, a diplomáciától távol álló stílusban esett neki. Andrij Szibiha mintha Brüsszellel egyeztetett volna Magyarország letámadásában.
BrüsszelSzijjártó PéterAndrij SzibihadiplomáciaMagyarország

Mint azt az Origo korábban megírta, Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarországot, Szijjártó Péter ezt nem hagyta szó nélkül.

Szijjártó Péter
Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!

 – írta az X-en a külügyminiszter. 

Ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en. Így fogalmazott: 

Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.

 

