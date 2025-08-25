Határozott választ küldött Szijjártó Péter a fenyegetőző ukránoknak

Mint azt az Origo korábban megírta, Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarországot, Szijjártó Péter ezt nem hagyta szó nélkül.
Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!
– írta az X-en a külügyminiszter.
Ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en. Így fogalmazott:
Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.