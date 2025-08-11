Tudja, melyik európai ország fogadta be a legtöbb migránst? Téved!

Sokkoló tényre derült fény egy friss elemzésből. A dokumentum szerint nem Németországot vagy Franciaországot, hanem Ausztriát érintette legsúlyosabban az illegális migráció, lakosságarányosan ugyanis ez az európai ország fogadta be a legtöbb migránst – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Egyre nagyobb feszültséget okoz az illegális migráció Ausztriában (Fotó: NurPhoto via AFP)

Gerald Knaus menekültügyi szakértő adatai alapján Ausztria az elmúlt tíz évben több mint 175 ezer pozitív menedékjogi döntést hozott. Ez a szám lakosságarányosan messze a legmagasabb Európában, jóval meghaladva olyan nagyobb országok, mint Németország vagy Franciaország mutatóit.

A befogadási arány európai viszonylatban is egyedülálló, ami rendszeresen feszültséget okoz az osztrák belpolitikában.

Ráadásul ez a szám kizárólag a ténylegesen elismert menekülteket tartalmazza – hangsúlyozza Knaus.

A problémát az osztrák polgárok is érzékelik, és úgy tűnik, egyre inkább elegük van az országukba érkező migránsokból. Egy júniusban közzétett felmérés szerint tízből hét osztrák úgy véli, hogy az ország nem képes megfelelően kezelni a migránsok beáramlását.

A megkérdezettek 68 százaléka nyilatkozott úgy, hogy negatívnak tartja a muszlimokkal való együttélést.

Az integrációt a megkérdezettek 88 százeléka tenné kötelezővé a migránsok számára, az erre jelenleg rendelkezésre álló lehetőségeket azonban csak a válaszadók 70%-a tartja elégségesnek.