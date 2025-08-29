Óriási pofon a briteknek: a franciák nem segítenek a migráció megállításában

A francia rendőrség szakszervezete bejelentette, hogy tisztjeik nem fogják végrehajtani a migránsokkal teli csónakok feltartóztatására vonatkozó parancsokat a La Manche csatornán. Ez súlyos csapást jelent Keir Starmer brit miniszterelnök által fordulópontként beharangozott brit–francia illegális migráció elleni megállapodásra – írja a The telegraph brit napilap.

Az illegális migráció megfékezésére kötött brit–francia megállapodás csúnyán befürdött (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Az UN1TE francia rendőrszakszervezet vezetői kijelentették, hogy utasítani fogják a határrendészeti és csendőrségi egységeket, hogy ne avatkozzanak be a migránsok csónakjainak útjába, sőt ne is menjenek be a vízbe.

A döntés hátterében több tényező áll. A szakszervezet szerint a rendőrök nem kaptak megfelelő kiképzést és felszerelést a vízi beavatkozásokhoz. Jogilag sem egyértelmű a helyzet, hiszen nincsenek egyértelmű utasítások a csónakok elfogásának módjáról, esetleges balesetek vagy halálesetek esetén pedig a rendőröket vonhatják felelősségre. Végül, de nem utolsósorban a szakszervezet nem akarja kockáztatni tagjai életét megfelelő védelem nélkül.

A francia belügyminisztérium korábban bejelentette, hogy módosítják a tengerjogot, lehetővé téve a rendőröknek a parti vizeken (300 méteren belül) történő beavatkozást. Ez a változtatás azonban a gyakorlatban nem valósult meg.

A közeljövőben pedig valószínűleg nem is fog, hiszen a szeptember 8-án bizalmatlansági szavazással szembenéző Bayrou-kormánynak aligha ez jelenleg a legnagyobb gondja.

A brit kormány adatai szerint a francia rendőrség az elmúlt időszakban kevesebb migránst akadályozott meg az átkelésben, mint tavaly ilyenkor. Ugyanakkor augusztusban a legalacsonyabb volt a csónakkal érkezők száma 2021 óta, ami azt sugallja, hogy érvényesül a brit–francia megállapodás elrettentő hatása.

A megállapodás értelmében Nagy-Britannia visszaküldene hetente körülbelül ötven migránst Franciaországba, cserébe hasonló számú, Nagy-Britanniában családi kapcsolatokkal rendelkező menedékkérőt fogadna be. A tervek szerint ez a szám év végéig emelkedne.