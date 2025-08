India érdekes választ adott Trump fenyegetésére

India továbbra is kitart az orosz kőolaj vásárlása mellett, annak ellenére, hogy Donald Trump vámemeléssel fenyeget. Újdelhi indokolatlannak és észszerűtlennek nevezte az Egyesült Államok fenyegetéseit, miután Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megemeli az indiai termékekre kivetett vámokat, amiért az ország továbbra is vásárol orosz olajat. Az amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy India hasznot húz a kedvezményes árú orosz kőolajból, miközben figyelmen kívül hagyja az Ukrajnában zajló háborút – írja az Independent.

India fittyet hány Trump fenyegetésére

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

India az EU-nak adja el a feldolgozott orosz olajat?

India nemcsak hatalmas mennyiségű orosz olajat vásárol, hanem ennek egy részét tovább is értékesíti a szabadpiacon, óriási haszonnal (...) Őket nem érdekli, hány ember hal meg Ukrajnában az orosz hadigépezet miatt. Emiatt jelentős mértékben meg fogom emelni az Indiára kivetett amerikai vámokat

– írta Trump a Truth Social nevű platformon.

Újdelhi válaszul közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtesz nemzeti érdekei és gazdasági biztonsága védelmében.

India célkeresztbe állítása indokolatlan és észszerűtlen

– mondta Randhir Jaiswal szóvivő. Rámutatott, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió maga is folytat kereskedelmet Oroszországgal. Két indiai kormányzati forrás korábban azt mondta a Reutersnek, hogy India továbbra is vásárolni fog orosz olajat, Trump fenyegetései ellenére is.

Az indiai orosz olajvásárlásokat érő kritikák azután erősödtek fel a Trump-kormányzat részéről, hogy nem sikerült kereskedelmi megállapodást kötni Narendra Modi kormányával, amit követően Washington 25 százalékos importvámot vetett ki az indiai árukra.

A kereskedelmi adatok szerint India a legnagyobb tengeri úton szállított orosz nyersolaj-vásárló, 2025 márciusáig tartó pénzügyi év első felében napi átlagban körülbelül 1,75 millió hordót importált, ami 1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. India, a világ harmadik legnagyobb kőolaj-importőre és -fogyasztója,

hivatalos adatok szerint szükségleteinek 35 százalékát fedezi orosz olajból.

A 2022-es orosz invázió után India lett a legnagyobb vásárlója az orosz nyersolajnak, miután Európa felé irányították a korábbi szállításokat – ezt Újdelhi hivatalos nyilatkozatai szerint a globális piaci helyzet által kikényszerített szükségszerűség tette indokolttá. Az első évben India napi akár 2 millió hordó orosz olajat is importált, ami a globális kínálat körülbelül 2 százalékát jelentette.