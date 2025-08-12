Lekapcsolják az internetet, ez vár az emberekre

A közlemény szerint erre biztonsági okokból, az ukrán hadsereg támadásai elleni védekezés részeként kerülhet sor. Hangsúlyozták, hogy a vezetékes internet és a mobiltelefonos hangszolgáltatás továbbra is működni fog.

Hosszabb időre leállhat a internet-szolgáltatás

Fotó: MW

A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy készüljenek fel a mobilinternet lekapcsolására: mentsenek el több taxi telefonszámot, legyen náluk készpénz, egyeztessenek szeretteikkel a hívás- és SMS-alapú kapcsolattartásról, töltsenek le offline térképeket, és használjanak megbízható Wi-Fi-pontokat.

Korábban a Komi Köztársaságban is ideiglenesen korlátozták a mobilinternetet, amit a helyi Digitális Fejlesztési Minisztérium tervezett megelőző intézkedésnek minősített – írja a Lenta.