Nemzeti egységet követel az iráni legfőbb vezető

Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője beszédében teljes behódolást követelt az iráni néptől rezsimje iránt, és a nemzeti egységet „vaspajzsnak” nevezte Amerika és Izrael elleni védekezéshez – írja a Breitbart amerikai hírportál.

Irán volt elnöke mérsékeltebb hangot ütött meg a Nyugattal szemben (Fotó: NurPhoto via AFP)

Hámenei az úgynevezett Kormányhét kezdetén szólalt meg, de beszédének apropóját valószínűleg nem annyira az ünnep, mint inkább az elmúlt hetek belpolitikai vitái adták, amelyek egy része Iránban némiképp szokatlan módon a nagyközönséghez is eljutott.

A júniusi „tizenkétnapos háború” után több vezető politikus azt szeretné, ha az iszlám köztársaság tárgyalásokat kezdeményezne az Egyesült Államokkal. A konfliktus során Izrael, majd később az Egyesült Államok is légicspásokat intézett Irán ellen, amelyek feltehetően komoly károkat okoztak három fontos nukleáris fejlesztési központban.

Augusztusban több forrásból is olyan hírek érkeztek, hogy Hasszán Roháni korábbi elnök és kormányának tagjai kijelentésekben és cikkekben azon véleményüknek adtak hangot, hogy valamilyen formában tárgyalni kell Amerikával a rezsim megőrzése érdekében. Hámenei azonban kereken elutasítja, hogy bármilyen kapcsolatot tartson fenn Donald Trump elnök kormányával. A magát mérsékeltként pozícionáló Maszúd Pezeskián elnök Hámenei mellé állt.

Beszédében a legfőbb vezető leszögezte, hogy az Egyesült Államokkal való kapcsolatok normalizálása lehetetlen, mert Washington Irán leigázására törekszik.

Az Egyesült Államok azt akarja, hogy Irán engedelmeskedjen neki

– fogalmazott Hámenei a libanoni al-Manar hírportál fordítása szerint.

Az iráni nemzetet mélyen sérti egy ilyen nagy sértés, és teljes erejével szembeszáll azokkal, akik ilyen hamis elvárásokat táplálnak az iráni néppel szemben

– tette hozzá. Hámenei „sekélyes gondolkodásúnak” nevezte azokat az iráni politikusokat, akik tárgyalásokat sürgettek az Egyesült Államokkal, és véget vetett minden olyan vitának, amely a ország jelenlegi meggyengült diplomáciai helyzetének kezelésének alternatív módjairól szólt. A legfőbb vezető ismét arról beszélt, hogy Irán megnyerte a tizenkétnapos háborút, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint valószínűsíthető, hogy az ország urándúsítási képessége nagyrészt megsemmisült.