Forrnak az indulatok: dörgedelmes üzenet küldött az USA az iráni atomprogram kapcsán

Marco Rubio hangsúlyozta: Washington célja egy békés és tartós megoldás elérése az iráni atomkérdésben.
Az Egyesült Államok elérhető marad a közvetlen egyeztetésre Iránnal – a nukleáris kérdés békés, hosszú távú rendezésének érdekében
– áll a külügyminiszter közleményében, amelyről a TASZSZ számolt be.
Az amerikai tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság a mai napon megindította azt a folyamatot, amelynek célja a szankciók visszaállítása Iránnal szemben.
Ez nem ellentétes a diplomáciai törekvéseinkkel, éppen ellenkezőleg: erősíti azokat. Felszólítom az iráni vezetést, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy országuk soha ne jusson nukleáris fegyverhez; válassza a béke útját, és ezzel biztosítson jólétet a népének
– tette hozzá Rubio.
Az úgynevezett E3 országok – Nagy-Britannia, Németország és Franciaország – közös nyilatkozatban jelentették be, hogy értesítették az ENSZ Biztonsági Tanácsát a szankciók visszaállításának szándékáról. A döntés hátterében az áll, hogy a teheráni nukleáris programról szóló tárgyalások ismét kudarcba fulladtak.