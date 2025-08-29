Forrnak az indulatok: dörgedelmes üzenet küldött az USA az iráni atomprogram kapcsán

Marco Rubio hangsúlyozta: Washington célja egy békés és tartós megoldás elérése az iráni atomkérdésben.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Az Egyesült Államok elérhető marad a közvetlen egyeztetésre Iránnal – a nukleáris kérdés békés, hosszú távú rendezésének érdekében

– áll a külügyminiszter közleményében, amelyről a TASZSZ számolt be.

Az Irán elleni szankciók újra életbe lépnek

Az amerikai tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság a mai napon megindította azt a folyamatot, amelynek célja a szankciók visszaállítása Iránnal szemben.

Ez nem ellentétes a diplomáciai törekvéseinkkel, éppen ellenkezőleg: erősíti azokat. Felszólítom az iráni vezetést, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy országuk soha ne jusson nukleáris fegyverhez; válassza a béke útját, és ezzel biztosítson jólétet a népének

– tette hozzá Rubio.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter távozik a teheráni nukleáris programról tartott megbeszélés után 2025. június 20-án (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Az úgynevezett E3 országok – Nagy-Britannia, Németország és Franciaország – közös nyilatkozatban jelentették be, hogy értesítették az ENSZ Biztonsági Tanácsát a szankciók visszaállításának szándékáról. A döntés hátterében az áll, hogy a teheráni nukleáris programról szóló tárgyalások ismét kudarcba fulladtak.

