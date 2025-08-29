Hírlevél

Irán

Forrnak az indulatok: dörgedelmes üzenet küldött az USA az iráni atomprogram kapcsán

Az Egyesült Államok továbbra is kész a közvetlen párbeszédre Iránnal a teheráni nukleáris programmal kapcsolatos viták rendezése érdekében – közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter.
Marco Rubio hangsúlyozta: Washington célja egy békés és tartós megoldás elérése az iráni atomkérdésben.

Irán
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Az Egyesült Államok elérhető marad a közvetlen egyeztetésre Iránnal – a nukleáris kérdés békés, hosszú távú rendezésének érdekében

– áll a külügyminiszter közleményében, amelyről a TASZSZ számolt be.

Az Irán elleni szankciók újra életbe lépnek

Az amerikai tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság a mai napon megindította azt a folyamatot, amelynek célja a szankciók visszaállítása Iránnal szemben.

Ez nem ellentétes a diplomáciai törekvéseinkkel, éppen ellenkezőleg: erősíti azokat. Felszólítom az iráni vezetést, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy országuk soha ne jusson nukleáris fegyverhez; válassza a béke útját, és ezzel biztosítson jólétet a népének

– tette hozzá Rubio.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi leaves after a meeting on Tehran's nuclear programme, with Germany's Foreign Minister, France's Minister for Europe and Foreign Affairs, European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Britain's Foreign Secretary at the Intercontinental Hotel in Geneva on June 20, 2025, aside of a meeting of European Foreign Ministers, as European countries call for de-escalation of tensions after Israeli bombings aimed at breaking Iranian nuclear program. Top European diplomats are set to meet with Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi in Geneva on June 20 to discuss Iran's nuclear programme. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter távozik a teheráni nukleáris programról tartott megbeszélés után  2025. június 20-án (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Az úgynevezett E3 országok – Nagy-Britannia, Németország és Franciaország – közös nyilatkozatban jelentették be, hogy értesítették az ENSZ Biztonsági Tanácsát a szankciók visszaállításának szándékáról. A döntés hátterében az áll, hogy a teheráni nukleáris programról szóló tárgyalások ismét kudarcba fulladtak.
 

 

