Írország lett a kedvenc álomcélpont

Írország

Írország lett a kedvenc álomcélpont

Spanyolország, Franciaország és Ausztrália évtizedek óta a brit nyugdíjasok kedvencei, de a világ változik – a megélhetés drágulása, a brexit utáni szabályok és az új életmódbeli elvárások egyre többeket késztetnek újragondolásra. Egy friss nemzetközi elemzés most rangsorolta a 20 legnépszerűbb külföldi úti célt – az első helyen nem mediterrán ország végzett, hanem Írország. A lista meglepetésekkel is szolgál: Ciprus, Málta, sőt Malajzia is kiemelkedő pontszámokat kapott.
Írország

A brit nyugdíjasok évtizedek óta hasonló helyeket választanak, ha külföldön képzelik el az idős éveiket. Spanyolország, Franciaország és Ausztrália hosszú ideje a legkedveltebb célpontok közé tartoznak – napfényes éghajlatuk, biztonságos környezetük és a viszonylag egyszerű letelepedési lehetőségek miatt.

A brit idősek körében Írország a kedvenc hely idős éveik eltöltésére (Fotó: GERAULT GREGORY / HEMIS.FR / hemis.fr)
A brit idősek körében Írország a kedvenc hely idős éveik eltöltésére (Fotó: GERAULT GREGORY / HEMIS.FR / hemis.fr)

Az utóbbi időben azonban egyre nehezebb a döntés: a megélhetés drágulása, az adószabályok változása, a brexit utáni szigorúbb vízumfeltételek és az átalakuló életmódtrendek mind hatással vannak arra, hol tudnak – vagy akarnak – új életet kezdeni a brit nyugdíjasok.

Hol a legjobb élni nyugdíjasként? 

A Hoxton Wealth nevű nemzetközi pénzügyi tanácsadó és vagyonkezelő cég tíz szempont alapján rangsorolta a brit nyugdíjasok körében legnépszerűbb 20 külföldi úti célt.

A vizsgált tényezők között szerepelt a megélhetési költség, az ingatlanvásárlási lehetőségek, az életminőség, az egészségügyi ellátás, a gazdasági stabilitás, a nyelvi és kulturális beilleszkedés, az utazási kapcsolatok, valamint a vízumfeltételek, az adózás és a biztonság is.

Az összesített lista élére Írország került, 100-ból 85 ponttal – főként annak köszönhetően, hogy a brexit után is zökkenőmentes és egyedülálló jogi lehetőséget biztosít a briteknek az EU-n belüli legális letelepedésre és vízumhoz jutásra.

A brexit ellenére az Egyesült Királyság állampolgárai továbbra is élvezik a Közös Utazási Térség (CTA) egyezményéből fakadó különleges jogokat. Ez azt jelenti, hogy Írországban korlátozás nélkül élhetnek, dolgozhatnak, nyugdíjba vonulhatnak, és igénybe vehetik a közszolgáltatásokat.

Írország gazdasági mutatói is erősek: a jelentés szerint az ország „gyorsan fejlődő és modern gazdasággal rendelkezik, amelyet a technológiai, gyógyszeripari és pénzügyi szektor hajt előre”. Biztonság szempontjából pedig „nagyon biztonságos és barátságos környezetként” jellemezték – írja a Sky News.

A második helyen holtversenyben Portugália és Ciprus végzett, elsősorban magas életminőségüknek és biztonságuknak köszönhetően. 

A general view of Paphos harbour in Paphos, Cyprus, on July 7, 2025. (Photo by Giannis Alexopoulos/NurPhoto) (Photo by Giannis Alexopoulos / NurPhoto via AFP)
Ciprus (Fotó: GIANNIS ALEXOPOULOS / NurPhoto)

Portugália különösen a déli régiókban népszerű, enyhe telei és forró nyarai miatt. Ciprus pedig az éghajlat, a tengerparti, nyugodt életvitel és a külföldiekkel szembeni barátságos hozzáállás miatt kapott kiemelkedő pontszámot.

A brexit után Málta jól felépített, könnyen elérhető tartózkodási programokat kínál a brit nyugdíjasok számára. 

The Old Dock Buildings at Bormla Waterfront with Fort St. Michael Clock Tower in the background at d, Cospicua, Malta (Photo by Neil Farrin / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
Málta (Fotó: NEIL FARRIN / Robert Harding RF)

Mivel az angol az egyik hivatalos nyelv, az ügyintézés egyszerű és akadálymentes. Az életköltségek általában alacsonyabbak, mint az Egyesült Királyságban – az egészségügyi ellátás, a közlekedés és az étkezés megfizethető, a kisebb településeken pedig jó ár–érték arányú ingatlanokat lehet találni.

Malajzia a megélhetési költségek terén kapta a legmagasabb értékelést: a jelentés szerint az ország „kiemelkedő” ár–érték arányt kínál. Emellett jól teljesített a biztonság és az éghajlat szempontjából is, és jelentős, jól szervezett külföldi közösség él ott.

 

