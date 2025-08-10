Videón, ahogyan becsapódik az Iszkander rakéta

Hírlevél

Ukrajna

Drónokkal és rakétákkal támadták az oroszok Ukrajna egyes területeit. Iszkander rakéta semmisítette meg az ukrán hadsereg egyik bázisát a csernyihivi régióban, Sztahorscsina település környékén.
Teherautók, mikrobuszok semmisültek meg az Iszkander rakéta becsapódása után. A hírek szerint 20 ukrán katona meghalt. Korábban egész kelet Ukrajnában ballisztikus fenyegetést jelentettek be, és egy felderítő drón jelenlétét is rögzítették.

iszkander
Iszkander rakéta indítása - illusztráció Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Az orosz erők az elmúlt két éjszaka nagyszabású támadást hajtottak végre Ukrajna ellen, többek között Shahed drónokkal, valamint két Iszkander-K cirkálórakétát is bevetettek.

A támadó drónok Csernyihiv, Szumy, Harkiv és Donyeck régiók frontvonalát vették célba.

Az ukrán védelmi erők légvédelmi rakétás egységei, elektronikus hadviselési egységei, pilóta nélküli rendszerek egységei és mobil tűzcsoportok vettek részt a támadás visszaverésében. A korai jelentések szerint a légvédelem egy Iszkander-K cirkálórakétát és 16 drónt lőtt le vagy zavart meg. Eközben 15 helyszínen 31 pilóta nélküli légi jármű találatát regisztrálták - írta az Ukrainska Pravda.

