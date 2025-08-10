Videón, ahogyan becsapódik az Iszkander rakéta

Teherautók, mikrobuszok semmisültek meg az Iszkander rakéta becsapódása után. A hírek szerint 20 ukrán katona meghalt. Korábban egész kelet Ukrajnában ballisztikus fenyegetést jelentettek be, és egy felderítő drón jelenlétét is rögzítették.
Az orosz erők az elmúlt két éjszaka nagyszabású támadást hajtottak végre Ukrajna ellen, többek között Shahed drónokkal, valamint két Iszkander-K cirkálórakétát is bevetettek.
A támadó drónok Csernyihiv, Szumy, Harkiv és Donyeck régiók frontvonalát vették célba.
Az ukrán védelmi erők légvédelmi rakétás egységei, elektronikus hadviselési egységei, pilóta nélküli rendszerek egységei és mobil tűzcsoportok vettek részt a támadás visszaverésében. A korai jelentések szerint a légvédelem egy Iszkander-K cirkálórakétát és 16 drónt lőtt le vagy zavart meg. Eközben 15 helyszínen 31 pilóta nélküli légi jármű találatát regisztrálták - írta az Ukrainska Pravda.