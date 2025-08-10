Videón, ahogyan becsapódik az Iszkander rakéta

Teherautók, mikrobuszok semmisültek meg az Iszkander rakéta becsapódása után. A hírek szerint 20 ukrán katona meghalt. Korábban egész kelet Ukrajnában ballisztikus fenyegetést jelentettek be, és egy felderítő drón jelenlétét is rögzítették.

Iszkander rakéta indítása - illusztráció Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Az orosz erők az elmúlt két éjszaka nagyszabású támadást hajtottak végre Ukrajna ellen, többek között Shahed drónokkal, valamint két Iszkander-K cirkálórakétát is bevetettek.

🚀💥 Exclusive footage of the strike by the Iskander OTRK on a gathering place of personnel and equipment of the Armed Forces of Ukraine in the area of Stakhorshchyna settlement, Chernigov region. pic.twitter.com/4afSZMoXIn — Z.O.V Military (@WarHunter2222) August 8, 2025

A támadó drónok Csernyihiv, Szumy, Harkiv és Donyeck régiók frontvonalát vették célba.

Az ukrán védelmi erők légvédelmi rakétás egységei, elektronikus hadviselési egységei, pilóta nélküli rendszerek egységei és mobil tűzcsoportok vettek részt a támadás visszaverésében. A korai jelentések szerint a légvédelem egy Iszkander-K cirkálórakétát és 16 drónt lőtt le vagy zavart meg. Eközben 15 helyszínen 31 pilóta nélküli légi jármű találatát regisztrálták - írta az Ukrainska Pravda.