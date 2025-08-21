Izrael: Az ENSZ félrevezeti a világot

Megkérdőjelezik az ENSZ által a gázai segélyszállítmányokról közölt adatokat az izraeli hatóságok – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Izrael szerint az ENSZ valótlan adatokat közöl a gázai segélyszállítmányokról (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Augusztus 12-én az ENSZ Projekt Szolgáltatási Hivatala közölte, hogy május 19. óta 3140 teherautót állítottak meg úticéljuk felé tartva. A Gázai övezetbe küldött teherautók közül mindössze 412 jármű, azaz 11,6 százalékuk érte el a célállomását. Az ENSZ szerint a segélyeket „vagy békésen vették el éhező emberek, vagy erőszakkal fegyveres szereplők”.

Az izraeli területi kormányzati tevékenységek koordinátora (COGAT) által végzett felülvizsgálat szerint az ENSZ adatai nem vették figyelembe mintegy hatezer további teherautó belépését május óta. A COGAT közlése alapján Izrael az elmúlt három hónapban körülbelül 9200 teherautónyi segély bejutását engedélyezte Gázába, ami két és félszer több, mint az ENSZ által számolt háromezer-ötszáz jármű.

Az a tény, hogy az ENSZ csak a ténylegesen átadott segélyek egy részét mutatja be, félrevezeti a nemzetközi közösséget és hamis képet fest a helyzetről, közvetlenül befolyásolva a globális média tudósításait és a nemzetközi döntéshozók álláspontját a gázai humanitárius helyzettel kapcsolatban

– olvasható a COGAT közleményében.

Eközben a gyakran bírált, amerikai támogatású Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) innovatív segélyszállítási mechanizmusai továbbra is sikeresnek bizonyulnak. A GHF-nél nem jelent problémát a lopás és fosztogatás, naponta 1-2 millió adag ételt osztanak ki fegyveres őrökkel biztosított elosztópontokon keresztül. Május 27. óta több mint 130 millió adag ételt biztosítottak.

Ez nem a segélyek militarizálása... Ez az egyetlen módja annak, hogy az élelmiszer valóban eljusson a civilekhez. Minden döntésünket az életek védelme vezérli

– hívta fel a figyelmet Chapin Fay, a GHF szóvivője.

A GHF „hajlandó együttműködni minden szervezettel, amely segíteni akar a gázai emberek élelmezésében” – tette hozzá.

Néhány héttel ezelőtt Fay bejárta a Kerem Shalom határátkelőhely hatalmas területét, ahol az ENSZ segélyszállítmányai raklapokon várják a sofőröket.

Több tucatnyi teherautót láttam, amelyek teljes rakományukkal, több tucatnyi élelmiszerrel a raklapokon álltak a napon. Láttam, hogy a liszt az út szélén rohad. Voltak már lejárt gyógyszerek is

– számolt be róla a szóvivő.