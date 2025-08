Ördögi tervet eszeltek ki a hatóságok ellen az Izrael-ellenes csoportok

Követőiket veszélyeztető akcióval ásnák alá a brit kormány hitelességét az Izrael-ellenes aktivisták – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

A terrorizmus elleni törvény nyílt megsértésére buzdítanak az Izrael-ellenes szervezetek (Fotó: AFP)

Az Izrael-ellenes szervezetek szombatra Nagy-Britannia-szerte tiltakozásokat szerveznek, és arra kérik követőiket, hogy tömegesen kövessenek el jogsértést azzal, hogy nyilvánosan kifejezik támogatásukat a betiltott Palestine Action iránt.

A szervezetet a brit belügyminiszter azután tiltotta be, hogy több aktivistájuk behatolt egy légitámaszpontra, és ott két katonai repülőgépet megrongált. A szervezet egyik alapítója nemrég pert indított a betiltás ellen, arra hivatkozva, hogy az sérti a szólás- és gyülekezési szabadságot.

A 2000-ben elfogadott brit terrorizmus elleni törvény értelmében a betiltott szervezet támogatása akár 14 év börtönbüntetéssel is sújtható. A szervezők célja, hogy olyan nagy számban vonuljanak utcára, hogy a hatóságok képtelenek legyenek kezelni a helyzetet.

A tiltakozást több csoport, köztük a Cage International és a Defend Our Juries koordinálja. Moazzam Begg, egy korábban a Guantánamói-öbölben fogva tartott aktivista, egy Birmingham városában tartott gyűlésen arra buzdította a muszlim közösséget, hogy csatlakozzanak az ellenálláshoz.

Mindenkit arra kérek, vegyen részt az akcióban augusztus 9-én. Ez az első lépés az ellenállás felé

– mondta Begg.

A tüntetők felkészültek a letartóztatás lehetőségére is. Egy kiszivárgott tájékoztató dokumentum szerint „a terrorvád miatti letartóztatást kezdik megtiszteltetésnek tekinteni”. A szervezők úgy vélik, hogy az állam nem lesz képes kezelni egy ilyen méretű akciót, és ez politikailag is rendkívül kényes helyzetet teremthet.

A rendőrség már most is komoly kihívásokkal néz szembe. Graham Wettone nyugalmazott rendőrtiszt szerint egyszerűen nem lesznek képesek mindenkit letartóztatni és a büntetőügyeket kezelni. A bíróságokon pedig már most is 25 éves csúcson van a függőben lévő ügyek száma, egyes tárgyalásokat már 2027-re tűznek ki.