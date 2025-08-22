Kemény üzenetet küldtek a tálibok

A tálibok Afganisztán feletti hatalmuk negyedik évfordulóján Japánhoz fordultak, hogy Tokiót is a hivatalos elismerők körébe vonják. Din Mohammad Hanif, a tálibok „gazdasági minisztere” az NHK japán közszolgálati televíziónak adott interjúban kijelentette: „Arra kérünk más országokat, köztük Japánt is, hogy ismerjék el kormányunkat. Arra számítunk, hogy a japán vállalatok befektetnek Afganisztánba, mivel a biztonsági helyzet jó.”

A tálibok Japánt célozták meg új diplomáciai üzenetükkel, ám Tokió továbbra is fenntartásokkal viszonyul az afgán vezetéshez.

Fotó: AFP

Japán elismerését sürgetik

A szélsőséges szervezet négy éve tartja kézben a hatalmat Afganisztánban, ám a világ országai közül eddig csak Oroszország ismerte el hivatalosan kormányukat. Moszkvával nagykövetet cseréltek, és gazdasági együttműködést is kezdeményeztek. Kínával és Iránnal baráti, de nem hivatalos kapcsolatokkal rendelkeznek.

Az ENSZ sem tekinti őket Afganisztán törvényes vezetésének, és nem ad számukra helyet a Közgyűlésben.

Japán szoros amerikai szövetséges, és mind Oroszországgal, mind Kínával, mind Iránnal feszült a viszonya. Tokió eddig nem tett lépéseket a tálib rezsim felé, és rendszeresen aggodalmát fejezte ki az emberi jogi helyzet miatt.

A japán kormány különösen a nők elleni elnyomás és az afgán lakosságot sújtó szegénység miatt bírálja a tálibokat.

Befektetésekért cserébe

A tálibok hónapok óta próbálják elérni Japán elismerését. Februárban delegációt küldtek Tokióba, ahol „humanitárius támogatást” követeltek, márciusban pedig nyíltan japán beruházásokat kértek az infrastruktúra és az ipar fejlesztéséhez. Latif Nazari tálib tisztviselő akkor így fogalmazott:

Az ideiglenes rezsim erősebb kapcsolatra számít Japánnal.

A valóságban azonban a tálib rendszer továbbra is brutálisan elnyomja a nőket és lányokat. Egy friss ENSZ-jelentés szerint soha nem volt még ilyen közel ahhoz, hogy teljesen kitörölje a nőket a nyilvános életből, és Afganisztánt a világ legsúlyosabb nőjogi válságának nevezte.

A lányokat 13 éves kor felett kizárják az iskolából, a nőket a legtöbb munkakörből és a politikai életből, sok helyen pedig még utcára sem léphetnek férfi kísérő nélkül.

Kételyek és vádak

A Japánban adott interjúban Hanif tagadta a nőket ért jogsértésekről szóló híreket, mondván:

Az ország vallási szokásait tiszteletben kell tartani.

Hasonlóképpen más tálib tisztviselők is igyekeztek kisebbíteni a vádakat, például azt állítva, hogy nők dolgoznak az oktatási minisztériumban, a repülőtéren és még a rendőrségnél is.

Mindeközben az amerikai különleges felügyelő hatóság (SIGAR) arról számolt be, hogy a tálib rezsim rendszerszinten sikkasztja el a humanitárius segélyeket.

Jelentésük szerint a szélsőségesek gyakran szellemmunkásokat erőltetnek a nemzetközi szervezetekre, akik fizetést kapnak anélkül, hogy valaha dolgoznának. Japán mindeddig ellenállt a tálib rezsim közeledésének, és továbbra is a nemzetközi közösség aggodalmaival összhangban tekint a kabuli hatalomra.