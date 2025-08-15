Joe Biden állapota rosszabb volt, mint látszott

A demokrata elnök állapota rosszabb volt, mint azt az amerikai közvélemény tudja – nyilatkozta James Comer republikánus képviselő a Modernity beszámolója alapján. Joe Biden fizikai és mentális egészségének romlása kapcsán tehát masszív eltussolásról beszélhetünk.

Joe Biden állapota rosszabb volt mint azt az amerikaiak tudták

Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A képviselő szerint gyűlnek a bizonyítékok, hála Kas Patelnek az FBI vezetőjének és Tulsi Gabbardnak, a nemzeti hírszerzés igazgatójának, akik azt teszik, amit az amerikai társadalom elvár: feltárják az igazságot. Comer szerint végre rendes szolgálatok állnak az állam rendelkezésére, akik az emberekért dolgoznak.

Comer annak kapcsán szólalt meg egyébként, hogy egy belső kiszivárgott feljegyzés szerint Joe Bidennek nehezére esett egy hajón sétálni és lépcsőzni, ezt pedig még a környezete is érzékelte. Ennek ellenére azonban nem tájékoztatták a közvéleményt, sőt, még egy ciklusra elnöknek akarták.

A republikánus képviselő szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy el akarták tussolni a mentális és fizikai hanyatlás tényét.

Joe Biden állapota sok kérdést vetett fel

Sok furcsa, már-már komikus pillanatot szerzett Joe Biden elnöksége, azonban ezek a felszín alatt valóban kételyeket szültek a demokrata elnökjelölt képességei kapcsán. Ilyen volt amikor az elnök elaludt egy csúcstalálkozón. Ez szinte rendszeresen fordult elő egyébként.

Ezek mellett azonban sokkal kínosabbak voltak azok a felvételek, amelyek Biden mentális hanyatlásáról festettek képet. Az elnök ugyanis többször a levegővel próbált meg kezet fogni, amit sokan a demencia jeleként azonosítottak.

Annyi azonban biztos, hogy Biden állapota még az amerikai közvéleményt is megosztotta. Habár voksoltak volna rá, de még a baloldali szavazók között is tudvalevő volt, hogy Biden egészsége törékeny.