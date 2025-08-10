Tárgyalóasztalhoz ülne Brüsszel, de van-e így értelme?

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas határozott álláspontot fogalmazott meg az orosz–ukrán háborút lezáró esetleges amerikai–orosz megállapodással kapcsolatban – számol be róla a Reuters hírügynökség.

Kallas szerint Ukrajnát és az EU-t sem szabad kihagyni az egyeztetésből (Fotó: AFP)

Bármilyen Washington és Moszkva közötti egyezségbe feltétlenül be kell vonni Ukrajnát és az Európai Uniót is, tekintettel arra, hogy a konfliktus Ukrajna és egész Európa biztonságát érinti – hangsúlyozta Kallas.

Az Egyesült Államoknak megvan a hatalma arra, hogy Oroszországot komoly tárgyalásokra kényszerítse

– emelte ki a főképviselő.

Miközben a fenntartható és igazságos békéért dolgozunk, a nemzetközi jog egyértelmű: minden ideiglenesen megszállt terület Ukrajnához tartozik

– fogalmazott Kallas.

A megállapodás nem szolgálhat ugródeszkaként Oroszország további agressziójához Ukrajna, a transzatlanti szövetség és Európa ellen

– tette hozzá.

Kallas bejelentette, hogy hétfőn összehívja az uniós külügyminiszterek találkozóját a következő lépések megvitatására, amelyen Ukrajna mellett a Gázai övezet helyzete is napirendre kerül.