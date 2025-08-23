„A helyzet minden határon túlment” – katolikus püspökök kongatják a vészharangot

Egyre gyakrabban támadják az imaházakat, a templomokat, meggyalázzák a liturgikus tárgyakat, értékes szentszobrokat zúznak szét, az emberek oltárokra vizelnek és szenteltvíztartókba ürítenek – írja a Bild a szomorú német valóságról. A katolikus közösségek egyre több támadással néznek szembe.

Egyre több a katolikus templomok elleni támadás

Fotó: DANIEL SCHAFER / dpa-Zentralbild

A helyzet pedig már minden határon túlment, ugyanis már a német püspökök is felemelték szavukat az egyre gyakoribb támadások ellen.

A statisztika ugyanis sajnos nem hazudik: tavaly az Észak-Rajna-Vesztfáliai Tartományi Bűnügyi Hivatal 413 templomi rongálással kapcsolatos esetet számlált, míg Bajorországban ez a szám 231 volt. Ezek a statisztikák nem tartalmazzák az útszéli keresztek megrongálását. A Püspöki Konferencia sajtóirodája szerint ez sokkal magasabb számot eredményezett volna.

A németországi protestáns egyház ugyan nem gyűjt statisztikákat a templomok megrongálásával kapcsolatban, de a gyűlölet sem kerüli ki őket: július 20-án éjjel felgyújtották a történelmileg egyedülálló Clausthal-Zellerfeld-i fatemplomot.

A tűzoltóknak éppen csak sikerült megakadályozniuk a templom teljes pusztulását. Matthias Kopp, a Püspöki Konferencia szóvivője az esetek kapcsán hangsúlyozta: egy templom elleni támadás egy egész közösség elleni támadás.

Kopp egyúttal panaszának adott hangot annak kapcsán, hogy az elkövetőket csak ritkán sikerül a hatóságoknak azonosítani.

Ez részben annak is betudható, hogy a rendőrség a bűncselekményeket „normális” anyagi károkozásként kezeli, és gyorsan ejti a nyomozásokat. Ezért lehetetlen megállapítani, hogy az elkövetők politikai indíttatásból támadnak, vagy radikális muszlimok, akiket a keresztény műalkotások irritálnak.

A templom elleni támadás a katolikus közösség elleni támadás

A katolikus egyház azt követeli a politikusoktól, hogy a nyugati keresztény kultúra elleni minden támadást szigorúan büntessenek. A büntető törvénykönyv alapján akár három évig terjedő börtönbüntetés és pénzbírság is kiszabható a templomok, zsinagógák és mecsetek meggyalázásáért.

A templomrongálások nem pusztán vagyoni károkozások. Számos cselekmény megalázó és nyíltan ellenséges. A jogállam válasza ilyen esetben csak a következetes nyomozás és büntetőeljárás lehet.

– hangsúlyozta Kopp.