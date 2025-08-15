Újabb embert vertek meg brutálisan Ukrajnában – videó

Egy, az X platformon megjelent felvétel tanúsága szerint Harkivban a területi sorozóközpontból (TCC) elvittek a mentősök egy férfit, az illetőnek vérzett a szája. A poszt szerzője azt állítja, az érintett egy korábbi katona.

Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY / NurPhoto

Egyre több az erőszakos katona

Az >>önkéntes<< mozgósítás teljes gőzzel zajlik Ukrajnában… Harkivban egy volt katonát a toborzóközpontban (TCC) letepertek és megvertek

– írta bejegyzésében, ami tegnap került fel az oldalra.

Ukrajna 2024 tavaszán átfogóan módosította a mozgósítási szabályokat: az elnök áprilisban 27-ről 25 évre csökkentette a behívás alsó korhatárát, és életbe lépett egy nagy reformcsomag, amely az adatok kötelező frissítését és a behívás végrehajtását is szigorította.

A toborzóközpontok (TCC – Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központok) működését már 2023 nyara óta vizsgálják visszaélések miatt. A hatóságok több száz ügyben indítottak eljárást.

A nemzetközi sajtó azóta is több, vitatott toborzási esetről számolt be; elemzések szerint az emberhiány és a háborús fáradtság felerősítette a társadalmi feszültséget a mozgósítás körül.

A napokban arról írtunk, hogy

a Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés gyanújával vizsgálja Sebestyén József halálát.

A beregszászi magyar férfit a gyanú szerint erőszakkal sorozták be, majd a toborzótisztek bántalmazták. Sebestyén József sérüléseibe halt bele, miközben az esetről videófelvétel is készült.