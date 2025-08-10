Képzeld el, hogy felülsz a bringára, és egyszer csak a fronton találod magad!

Ukrajnában továbbra sincsen senki biztonságban. Habár az ország vezetése hivatalosan tagadja a kényszersorozás létezését továbbra is zajlik a férfiak brutális elhurcolása. A legújabb videó tanúság szerint egy hétköznapi biciklizés is frontra vezethet.

A kényszersorozás folyamatos az országban

Fotó: PAVLO PALAMARCHUK / ANADOLU AGENCY

A helyi lakosok már tudják mire kell figyelniük. Jelöletlen kisbuszok járják ugyanis az utcákat, ha pedig kell csapatostól ugranak ki az emberrablók.

Ez történt azzal a férfivel is, aki nemrég kerékpárján indult útnak. A kamerafelvételen jól látszik, ahogy egy furgon nagy sebességgel elhajt mellette, a férfi azonban gyorsan kapcsol és még mielőtt kiszállnának a tisztek elkezd menekülni.

A férfi azonban nem tudott elmenekülni, gyorsan rávetették magukat a sorozótisztek. Ez a felvétel is jól mutatja, hogy milyen módszerekkel dolgoznak az emberrablók. A védelmi minisztérium közlése szerint egyébként kötelező lesz a testkamera használata a TCK (toborzó központok) munkatársainak, habár az akcióik eddig sem voltak rejtve a nyilvánosság előtt.