Rendkívüli

Hármas karambol az M3-ason, a bámészkodók miatt növekszik a torlódás

Ukrajna

Képzeld el, hogy felülsz a bringára, és egyszer csak a fronton találod magad!

A férfi kerékpárral indult el, azonban már a frontra vitték. Újabb áldozata van a kényszersorozásnak Ukrajnában.
Ukrajnavideókényszersorozás

Ukrajnában továbbra sincsen senki biztonságban. Habár az ország vezetése hivatalosan tagadja a kényszersorozás létezését továbbra is zajlik a férfiak brutális elhurcolása. A legújabb videó tanúság szerint egy hétköznapi biciklizés is frontra vezethet. 

A kényszersorozás folyamatos az országban
Fotó: PAVLO PALAMARCHUK / ANADOLU AGENCY

A helyi lakosok már tudják mire kell figyelniük. Jelöletlen kisbuszok járják ugyanis az utcákat, ha pedig kell csapatostól ugranak ki az emberrablók. 

Ez történt azzal a férfivel is, aki nemrég kerékpárján indult útnak. A kamerafelvételen jól látszik, ahogy egy furgon nagy sebességgel elhajt mellette, a férfi azonban gyorsan kapcsol és még mielőtt kiszállnának a tisztek elkezd menekülni. 

A férfi azonban nem tudott elmenekülni, gyorsan rávetették magukat a sorozótisztek. Ez a felvétel is jól mutatja, hogy milyen módszerekkel dolgoznak az emberrablók. A védelmi minisztérium közlése szerint egyébként kötelező lesz a testkamera használata a TCK (toborzó központok) munkatársainak, habár az akcióik eddig sem voltak rejtve a nyilvánosság előtt. 

 

