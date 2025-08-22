Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Kényszersorozás

Kényszersorozás: fiatal nőre támadt egy toborzó Odesszában – videó

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss felvételen jól látszik, amint Odesszában egy katonai toborzó rátámadt egy fiatal nőre, és ki akarta kapni a kezéből a telefont. Az eset újabb példája annak, hogy a kényszersorozás körüli feszültségek Ukrajnában sorozatos támadásokhoz vezetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kényszersorozáserőszaktelefonmódszer

Odesszában újabb megdöbbentő jelenetet rögzítettek: egy katonai toborzó rátámadt egy fiatal nőre, és el akarta venni a telefonját, amellyel a lány a történteket videózta. A felvétel gyorsan terjed, és újra ráirányítja a figyelmet az ukrán kényszersorozások körüli botrányokra.

KOSTIANTYNIVKA, UKRAINE - JULY 29: Ukrainian paramedics treat civilians injured after a Russian air strike on a house in Kostiantynivka, Ukraine, 29 July 2025. Diego Herrera Carcedo / Anadolu (Photo by Diego Herrera Carcedo / Anadolu via AFP)
A kényszersorozás miatt egyre gyakrabban fordul elő erőszak az utcákon
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Az eset jól mutatja, hogy a sorozások körüli feszültségek egyre durvábbak, és már az utcán is nyílt erőszakban csapódnak le. Az elmúlt hónapokban sorra kerülnek napvilágra hasonló támadások, amelyek a brutális módszerek és a civilekkel szembeni erőszak miatt váltanak ki felháborodást.

Mutatjuk a felvételt: 

Ez lehet a háború vége
Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket
Kemény üzenetet küldtek a tálibok

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!