Kényszersorozás: fiatal nőre támadt egy toborzó Odesszában – videó

Az eset jól mutatja, hogy a sorozások körüli feszültségek egyre durvábbak, és már az utcán is nyílt erőszakban csapódnak le. Az elmúlt hónapokban sorra kerülnek napvilágra hasonló támadások, amelyek a brutális módszerek és a civilekkel szembeni erőszak miatt váltanak ki felháborodást.