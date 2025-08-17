Hírlevél

kényszersorozás

A földön fojtogatták a férfit a kényszersorozók – videó

Ukrajnában továbbra is brutálisan zajlik a sorozás. A kényszersorozók, Zelenszkij emberrablói, továbbra sem riadnak vissza az erőszaktól.
kényszersorozásTCKZelenszkij

Újabb videó került fel az internetre, ami megmutatja hogyan is zajlanak a sorozások valójában Ukrajnában. A felvételek tanulsága szerint a kényszersorozók a földre vittek egy férfit, majd fojtogatták. 

A kényszersorozók munka közben
A kényszersorozók munka közben 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az eset tragikus képet fest az ukrán mindennapokról, ahol az agresszív tisztek kényükre garázdálkodhatnak.

A férfi megpróbált elszaladni a TCK, azaz az ukrán toborzóiroda munkatársai elől, azonban azok utolérték és a földre vitték. 

Az esetet ráadásul egy gyerek és a bolt vásárlói is végignézték. A férfi ugyan többször igyekezett felállni és elmenekülni, azonban csak még keményebb ütéseket kapott a kényszersorozóktól. A harctéri helyzet megoldása érdekében Volodimir Zelenszkij elnök és az ukrán vezetés úgy fest, szabad kezet adott a TCK munkatársainak. 

 

 

