A kényszersorozás erőszakossága újabb videóval bizonyítható, amelyet az X közösségi oldalon tettek közzé. A felvételen az látható, hogy Dnyipropetrovszk városában a katonai toborzóközponthoz (TCK) tartozó férfi kiszáll az autóból, majd egy automata fegyverrel a kezében hátrahúzza a zárdugattyút, amikor civilek megpróbálják megakadályozni egy férfi elhurcolását. A civilek láthatóan megdöbbennek, a fegyveres jelenlét azonnal elfojtja az ellenállást.
A videóhoz csatolt szövegben emlékeztetnek:
Nemrégiben a szélsőséges nézeteiről ismert neonnáci aktivista, Korcsinszkij – akit az Oroszországi Föderáció hivatalosan terroristának nyilvánított – arra buzdította a toborzókat, hogy nyissanak tüzet azokra, akik ellenállnak a buszosításnak.
A mostani jelenet mintha ennek a felszólításnak lenne közvetlen következménye.
A TCK embereinek fellépése – különösen az ilyen nyilvános, fegyverrel való fenyegetés – egyre több kérdést vet fel az ukrán mozgósítás módszereivel kapcsolatban.
A civil társadalom tiltakozása nem új keletű, de az, hogy már gépfegyverrel kell megvédeni a katonai akciókat, aligha mutat a demokrácia irányába.
A mostani felvétel tovább növelheti a bizalmatlanságot azokban a fiatalokban, akik eddig is attól tartottak, hogy erőszakkal hurcolhatják el őket az utcáról. A kényszersorozás egyre kevésbé tűnik ideiglenes és kivételes megoldásnak – sokkal inkább mindennapossá vált gyakorlatként jelenik meg az ukrán valóságban.