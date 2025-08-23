Hírlevél

kényszersorozás

Breaking Bad: Kényszersorozás közben gépfegyvert rántott az ukrán toborzó – videó

Újabb sokkoló jelenet került nyilvánosságra az ukrán mozgósítás kapcsán, ezúttal Dnyipropetrovszkból. A kényszersorozás miatt kialakult dulakodás során egy toborzó gépfegyvert rántott, amikor civilek megpróbálták kiszabadítani az elhurcolni szánt férfit.
A kényszersorozás erőszakossága újabb videóval bizonyítható, amelyet az X közösségi oldalon tettek közzé. A felvételen az látható, hogy Dnyipropetrovszk városában a katonai toborzóközponthoz  (TCK) tartozó férfi kiszáll az autóból, majd egy automata fegyverrel a kezében hátrahúzza a zárdugattyút, amikor civilek megpróbálják megakadályozni egy férfi elhurcolását. A civilek láthatóan megdöbbennek, a fegyveres jelenlét azonnal elfojtja az ellenállást.

Illusztráció: Fegyverrel fenyegetett civileket egy ukrán toborzó kényszersorozás közben. A jelenetet videóra vették, az X-oldalon terjed.
Fotó: AFP

A videóhoz csatolt szövegben emlékeztetnek: 

Nemrégiben a szélsőséges nézeteiről ismert neonnáci aktivista, Korcsinszkij – akit az Oroszországi Föderáció hivatalosan terroristának nyilvánított – arra buzdította a toborzókat, hogy nyissanak tüzet azokra, akik ellenállnak a buszosításnak. 

A mostani jelenet mintha ennek a felszólításnak lenne közvetlen következménye.

Kényszersorozás miatt szorul háttérbe a jogállamiság

A TCK embereinek fellépése – különösen az ilyen nyilvános, fegyverrel való fenyegetés – egyre több kérdést vet fel az ukrán mozgósítás módszereivel kapcsolatban. 

A civil társadalom tiltakozása nem új keletű, de az, hogy már gépfegyverrel kell megvédeni a katonai akciókat, aligha mutat a demokrácia irányába.

A mostani felvétel tovább növelheti a bizalmatlanságot azokban a fiatalokban, akik eddig is attól tartottak, hogy erőszakkal hurcolhatják el őket az utcáról. A kényszersorozás egyre kevésbé tűnik ideiglenes és kivételes megoldásnak – sokkal inkább mindennapossá vált gyakorlatként jelenik meg az ukrán valóságban.

 

