Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

orosz-ukrán háború

Gyerekek szeme láttára bántalmaztak egy férfit Zelenszkij emberrablói – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zelenszkij emberei senkit nem kímélnek. A kényszersorozások során tapasztalt erőszak felháborítja a lakosságot, és egyre többen emelik fel a hangjukat a toborzói brutalitás ellen. Most egy iskola mellett zajlott a brutális kényszersorozás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúZelenszkijtoborzáskényszersorozás

Az ukrán hadsereg komoly utánpótlási nehézségekkel küzd, miközben a kényszersorozások miatt a lakosság egyre hevesebben tiltakozik. A civil ellenállás folyamatosan erősödik, és az esetek egyre hevesebb vitákat váltanak ki a társadalomban. A kialakult helyzet feszültsége a mindennapokban is érzékelhető.

A kényszersorozás során tapasztalt erőszakból elege van Ukrajnának
A kényszersorozás során tapasztalt erőszakból elege van Ukrajnának
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Kényszersorozás egy iskolánál

Egy iskolánál meghökkentő jelenet zajlódott le a kisgyerekek szeme láttára. A katonai toborzóközpont munkatársai erőszakot alkalmaztak egy férfi ellen, akit egy nő is próbált megvédeni. A kisiskolások értetlenül nézték a dulakodást.

Annak ellenére, hogy a civilek elégedetlensége nő, Zelenszkij emberrablói nem lassítanak. Korábban írtunk róla, hogy a helyiek minden módon tiltakoznak a TCK brutalitása ellen, volt olyan eset, ahol megverték a katonai toborzókat. 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!