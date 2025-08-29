Az ukrán hadsereg komoly utánpótlási nehézségekkel küzd, miközben a kényszersorozások miatt a lakosság egyre hevesebben tiltakozik. A civil ellenállás folyamatosan erősödik, és az esetek egyre hevesebb vitákat váltanak ki a társadalomban. A kialakult helyzet feszültsége a mindennapokban is érzékelhető.

A kényszersorozás során tapasztalt erőszakból elege van Ukrajnának

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Kényszersorozás egy iskolánál

Egy iskolánál meghökkentő jelenet zajlódott le a kisgyerekek szeme láttára. A katonai toborzóközpont munkatársai erőszakot alkalmaztak egy férfi ellen, akit egy nő is próbált megvédeni. A kisiskolások értetlenül nézték a dulakodást.

Annak ellenére, hogy a civilek elégedetlensége nő, Zelenszkij emberrablói nem lassítanak. Korábban írtunk róla, hogy a helyiek minden módon tiltakoznak a TCK brutalitása ellen, volt olyan eset, ahol megverték a katonai toborzókat.