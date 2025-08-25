Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megkezdődött: felsorakozott a nyugati haderő Oroszország szomszédjában

TCK

Sokkoló jelenetek: brutális erőszakkal cibáltak be a rendőrök egy férfit a toborzóirodába – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kijevben újabb eset került napvilágra, amikor a mozgósítás során rendőri erőszakot alkalmaztak. A felvételeken látható, hogy egy rendőr többször megüti a férfit, miközben hivatalos értesítésről beszél. Az eset sokakat felháborított az interneten, mivel felveti a rendőri túlkapások kérdését az ukrajnai kényszersorozásoknál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TCKKijevsorozásrendőrség

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a TCK alkalmazottai a rendőrség támogatásával állítottak meg és vittek el egy férfit az utcáról. A kényszersorozás során azonban nem fogták vissza magukat a segédkező rendőrök.

A rendőri erőszak és kényszersorozás ékes példája – ezúttal Kijevből
A rendőri erőszak és kényszersorozás ékes példája – ezúttal Kijevből
Fotó: WOJCIECH GRZEDZINSKI / ANADOLU AGENCY

Kényszersorozás és hivatalos értesítés ütésekkel

Egy újabb kényszersorozási esetet vettek videóra, ezúttal Kijevben. A felvételeken jól látszik, ahogy az egyik rendőr többször „értesíti” a férfit ütésekkel. Milyen jó, amikor a rendőrség tiszteletben tartja és betartja a törvényt, és a hivatali esküje keretein belül jár el.

Odesszában pedig a nyílt utcán a biztonsági erők igazi razziát hajtottak végre: brutális módon őrizetbe vettek egy férfit, és erőszakkal bevonszolták a helyi toborzóirodába.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy augusztus 24-én Ukrajna függetlenségi ünnepe sem állította meg a kényszersorozást – videó.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!