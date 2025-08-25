A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a TCK alkalmazottai a rendőrség támogatásával állítottak meg és vittek el egy férfit az utcáról. A kényszersorozás során azonban nem fogták vissza magukat a segédkező rendőrök.
Egy újabb kényszersorozási esetet vettek videóra, ezúttal Kijevben. A felvételeken jól látszik, ahogy az egyik rendőr többször „értesíti” a férfit ütésekkel. Milyen jó, amikor a rendőrség tiszteletben tartja és betartja a törvényt, és a hivatali esküje keretein belül jár el.
Odesszában pedig a nyílt utcán a biztonsági erők igazi razziát hajtottak végre: brutális módon őrizetbe vettek egy férfit, és erőszakkal bevonszolták a helyi toborzóirodába.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy augusztus 24-én Ukrajna függetlenségi ünnepe sem állította meg a kényszersorozást – videó.