Kényszersorozás: egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút – videó

A kényszersorozás gyakorlatát egyre kevésbé fogadják el az ukránok. Bár a kegyetlen toborzók nem válogatnak az eszközökben, a lakosság is egyre kevésbé fogja vissza magát – korábban írtunk róla, hogy megverték a katonai toborzókat.

Kényszersorozás: egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút

Fotó: WOJCIECH GRZEDZINSKI / ANADOLU AGENCY

Egy nő próbálta megakadályozni a kényszersorozást

Ukrajnában egy fiatal férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból a kényszersorozás keretében. Egy nő megpróbált segítséget nyújtani neki, de erőfeszítései nem vezettek eredményre. Az eset rámutat arra, hogy az ilyen sorozások során a civilek tehetetlensége mennyire valóságos.