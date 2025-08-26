Hírlevél

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Kényszersorozás: egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút – videó

Ukrajnában a hadsereg utánpótlási gondokkal küzd. A lakosság felháborodott a kényszersorozások során tapasztalt erőszak miatt és egyre többen próbálják megakadályozni azt. Az esetek egyre több vitát váltanak ki.
TCK hadsereg Ukrajna

A kényszersorozás gyakorlatát egyre kevésbé fogadják el az ukránok. Bár a kegyetlen toborzók nem válogatnak az eszközökben, a lakosság is egyre kevésbé fogja vissza magát – korábban írtunk róla, hogy megverték a katonai toborzókat.

Kényszersorozás: egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút
Fotó: WOJCIECH GRZEDZINSKI / ANADOLU AGENCY

Egy nő próbálta megakadályozni a kényszersorozást

Ukrajnában egy fiatal férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból a kényszersorozás keretében. Egy nő megpróbált segítséget nyújtani neki, de erőfeszítései nem vezettek eredményre. Az eset rámutat arra, hogy az ilyen sorozások során a civilek tehetetlensége mennyire valóságos.

 

