Idős asszonyt lőttek fejbe kényszersorozás közben Ukrajnában

A Voliny megyében, a Kamen-Kasir járásban található Novij Cservisscsa faluban erőszakba torkollt a kényszersorozás. A Területi Toborzó- és Szociális Támogató Központ (TCK) katonái a rendőrséggel együtt állítottak meg egy helyi férfit, hogy ellenőrizzék a katonai szolgálatra vonatkozó iratait. A férfi fogyatékossággal él, ezért megtagadta a dokumentumok bemutatását, mondván, állandóan zaklatják. A katonák a járműbe kísérték, ahol a rendszer megerősítette, hogy jogosult halasztásra, így végül elengedték.

Illusztráció: Erőszakba torkollott a kényszersorozás

Fotó: AFP

Kényszersorozás ellen fellázadó falubeliek

Mielőtt azonban a férfit szabadon engedték volna, a falubeliek kövekkel kezdték dobálni a katonai járművet. Szemtanúk szerint heves szóváltás alakult ki, majd lövések dördültek. A beszámolók alapján a katonák figyelmeztetés nélkül tüzet nyitottak.

Volyn region. Military commissars kidnapped a disabled man, unfit for military service. Women tried to save him. In response, one of the military commissars opened fire on them. As a result, one elderly woman received a head wound. pic.twitter.com/4K9feWyjQu — 𝓽𝓱𝓸𝓾𝓰𝓱𝓽𝓬𝓻𝓲𝓶𝓲𝓷𝓪𝓵 🇺🇦=🇵🇾 (@in32346574) August 19, 2025

Az incidensnek súlyos következménye lett: egy idős asszony megsérült.

Egy golyó az arcán találta el, jelenleg műtéten esik át

– idézték a szemtanúk a történteket. A Voliny megyei TCK közleménye szerint vizsgálat indult a fegyverhasználat körülményeiről, és belső eljárást is kezdeményeztek. A rendőrség emellett a közrend megsértése miatt is nyomozást folytat.