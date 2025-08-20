Hírlevél

kényszersorozás

Idős asszonyt lőttek fejbe kényszersorozás közben Ukrajnában

Egy ukrán faluban tragédiába torkollott a katonai ellenőrzés, amikor a helyiek fellázadtak a sorozások miatt. A kényszersorozás hevében lövések dördültek, és egy idős asszonyt arcon talált egy golyó. A sebesültet sürgős műtétre vitték.
kényszersorozáserőszakUkrajna

A Voliny megyében, a Kamen-Kasir járásban található Novij Cservisscsa faluban erőszakba torkollt a kényszersorozás. A Területi Toborzó- és Szociális Támogató Központ (TCK) katonái a rendőrséggel együtt állítottak meg egy helyi férfit, hogy ellenőrizzék a katonai szolgálatra vonatkozó iratait. A férfi fogyatékossággal él, ezért megtagadta a dokumentumok bemutatását, mondván, állandóan zaklatják. A katonák a járműbe kísérték, ahol a rendszer megerősítette, hogy jogosult halasztásra, így végül elengedték.

Illusztráció: Erőszakba torkollott a kényszersorozás
Illusztráció: Erőszakba torkollott a kényszersorozás
Fotó: AFP

Kényszersorozás ellen fellázadó falubeliek

Mielőtt azonban a férfit szabadon engedték volna, a falubeliek kövekkel kezdték dobálni a katonai járművet. Szemtanúk szerint heves szóváltás alakult ki, majd lövések dördültek. A beszámolók alapján a katonák figyelmeztetés nélkül tüzet nyitottak.

Az incidensnek súlyos következménye lett: egy idős asszony megsérült. 

Egy golyó az arcán találta el, jelenleg műtéten esik át

– idézték a szemtanúk a történteket. A Voliny megyei TCK közleménye szerint vizsgálat indult a fegyverhasználat körülményeiről, és belső eljárást is kezdeményeztek. A rendőrség emellett a közrend megsértése miatt is nyomozást folytat.

 

