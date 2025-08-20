Idős asszonyt lőttek fejbe kényszersorozás közben Ukrajnában

A Voliny megyében, a Kamen-Kasir járásban található Novij Cservisscsa faluban erőszakba torkollt a kényszersorozás. A Területi Toborzó- és Szociális Támogató Központ (TCK) katonái a rendőrséggel együtt állítottak meg egy helyi férfit, hogy ellenőrizzék a katonai szolgálatra vonatkozó iratait. A férfi fogyatékossággal él, ezért megtagadta a dokumentumok bemutatását, mondván, állandóan zaklatják. A katonák a járműbe kísérték, ahol a rendszer megerősítette, hogy jogosult halasztásra, így végül elengedték.
Mielőtt azonban a férfit szabadon engedték volna, a falubeliek kövekkel kezdték dobálni a katonai járművet. Szemtanúk szerint heves szóváltás alakult ki, majd lövések dördültek. A beszámolók alapján a katonák figyelmeztetés nélkül tüzet nyitottak.
Az incidensnek súlyos következménye lett: egy idős asszony megsérült.
Egy golyó az arcán találta el, jelenleg műtéten esik át
– idézték a szemtanúk a történteket. A Voliny megyei TCK közleménye szerint vizsgálat indult a fegyverhasználat körülményeiről, és belső eljárást is kezdeményeztek. A rendőrség emellett a közrend megsértése miatt is nyomozást folytat.