kényszersorozás

Megdöbbentő gyűjtés a brutális kényszersorozásokról

Nem telik el nap anélkül, hogy ne hívnák fel a figyelmet a közösségi médiában az emberek arra, hogy mi folyik Ukrajnában. Egy bejegyzés most megdöbbentő gyűjtést tett közzé a brutális kényszersorozásokról.
kényszersorozás

Három videót tett közzé egy felhasználó az X közösségi oldalon, amely rávilágít az ukrajnai kényszersorozások erőszakosságára. 

Forrás: képernyőfelvétel

A bejegyzéshez többek között azt írták:

A kényszersorozások miatt elveszett egy generáció. 

Mint ismert, az erőszakos kényszersorozások Ukrajnában már olyan mértéket öltöttek, hogy azt már az Európa Tanács sem hagyta szó nélkül. Jelentésükben azt írták: az ukrán toborzótisztek által elkövetett visszaélések rendszerszerűvé és széles körűvé váltak. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy Ukrajna emberi jogi biztosa, Dmitro Lubinec is megerősítette a súlyos túlkapásokat.

 

