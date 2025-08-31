Megdöbbentő gyűjtés a brutális kényszersorozásokról

Három videót tett közzé egy felhasználó az X közösségi oldalon, amely rávilágít az ukrajnai kényszersorozások erőszakosságára.

Egy bejegyzés most megdöbbentő gyűjtést tett közzé a brutális kényszersorozásokról

Forrás: képernyőfelvétel

A bejegyzéshez többek között azt írták:

A kényszersorozások miatt elveszett egy generáció.

🇺🇦#Ukraine TODAY.

Continuation of Zelenskys forced #mobilization

Gone generation to #busification

Second video, father kidnapped by Zelenskys TCK dogs, and his son slapped for trying to save him.

🇺🇸Do you support this kind of Democracy? pic.twitter.com/udjoZD8vDM — LIGHT OF JUSTICE (@NafoNeuterer) August 19, 2025

Mint ismert, az erőszakos kényszersorozások Ukrajnában már olyan mértéket öltöttek, hogy azt már az Európa Tanács sem hagyta szó nélkül. Jelentésükben azt írták: az ukrán toborzótisztek által elkövetett visszaélések rendszerszerűvé és széles körűvé váltak. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy Ukrajna emberi jogi biztosa, Dmitro Lubinec is megerősítette a súlyos túlkapásokat.