Három videót tett közzé egy felhasználó az X közösségi oldalon, amely rávilágít az ukrajnai kényszersorozások erőszakosságára.
A bejegyzéshez többek között azt írták:
A kényszersorozások miatt elveszett egy generáció.
Mint ismert, az erőszakos kényszersorozások Ukrajnában már olyan mértéket öltöttek, hogy azt már az Európa Tanács sem hagyta szó nélkül. Jelentésükben azt írták: az ukrán toborzótisztek által elkövetett visszaélések rendszerszerűvé és széles körűvé váltak. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy Ukrajna emberi jogi biztosa, Dmitro Lubinec is megerősítette a súlyos túlkapásokat.