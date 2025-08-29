Kényszersorozás: betuszkolták egy kisbuszba és már vitték is – videó

A kényszersorozás gyakorlatát egyre kevésbé fogadják el az ukránok. A katonai toborzók nem válogatnak az eszközökben, így a lakosság sem fogja vissza magát. Korábban írtunk róla, hogy megverték a katonai toborzókat. Annak ellenére, hogy a civilek elégedetlensége nő, Zelenszkij emberrablói nem lassítanak.

Az ukrán kényszersorozás áldozata lett egy férfi – egy parkolóból vitték el

Fotó: WOJCIECH GRZEDZINSKI / ANADOLU AGENCY

Kényszersorozás egy parkolóban

A videó tanúsága szerint egy férfit egy parkolóban ért utol a kényszersorozás. Jól látható, ahogy egy fekete kisbuszba tuszkoltak egy embert a toborzóközpont munkatársai, rácsukták az ajtót és már indultak is vele. A felvételen egy fekete sedán is látható, nyitott ajtókkal – lehet, hogy a sofőrt rángatták ki a toborzók?