Újabb szívszorító felvétel került fel a közösségi oldalakra arról, hogy kétségbeesett nők próbálják megakadályozni, hogy a hírhedt TCK emberei elrabolják, és a frontra, a biztos halálba küldejenek egy férfit Ukrajnában. A kényszersorozás mindennapos, a nők azonban kitartóan harcolnak a férfiakért.

Ismét egy bátor nő szállt szembe a toborozókkal a kényszersorozás során

Forrás: képernyőfelvétel

A mostani felvételen két nő látszik, akik félelmet nem ismerve szállnak szembe a kényszersorozókkal.

Achieving peace and stopping the globalists' war can't come soon enough. Disturbing scenes from Rivne, Western Ukraine, as women try to stop #Zelensky's TCC kidnapping a man to fill depleted AFU ranks. Estimates now range 2.6-5m AFU dead + seriously wounded. Zelensky's latest… pic.twitter.com/EyW2K5DU4Z — Mining Investor and Geostrategic Affairs Observer (@DShox1) August 15, 2025

Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámolt, nem ritka, hogy nők próbálják megvédeni férjeiket, fiaikat a toborzók brutalitásától. Vinnicjában nemrég szintén ukrán nők ostromolták meg a Lokomotiv stadiont, hogy kiszabadítsák az oda hurcolt mintegy száz férfit, akiket kényszersorozás miatt tartottak fogva.