kényszersorozás

Kétségbeesett nők próbálják megakadályozni a kényszersorozásokat – videó

Újabb megdöbbentő esetről készült felvétel arról, ahogy kétségbeesett nők harcolnak a fériakért Ukrajnában. A kényszersorozások mindennaposak, az erőszak elképesztő méretű a háborúban álló szomszédunknál.
kényszersorozástoborzásUkrajna

Újabb szívszorító felvétel került fel a közösségi oldalakra arról, hogy kétségbeesett nők próbálják megakadályozni, hogy a hírhedt TCK emberei elrabolják, és a frontra, a biztos halálba küldejenek egy férfit Ukrajnában. A kényszersorozás mindennapos, a nők azonban kitartóan harcolnak a férfiakért. 

Ismét egy bátor nő szállt szembe a toborozókkal a kényszersorozás során
Forrás: képernyőfelvétel

A mostani felvételen két nő látszik, akik félelmet nem ismerve szállnak szembe a kényszersorozókkal. 

Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámolt, nem ritka, hogy nők próbálják megvédeni férjeiket, fiaikat a toborzók brutalitásától. Vinnicjában nemrég szintén ukrán nők ostromolták meg a Lokomotiv stadiont, hogy kiszabadítsák az oda hurcolt mintegy száz férfit, akiket kényszersorozás miatt tartottak fogva.

 

