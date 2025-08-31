Hírlevél

Ha ez nem Ukrajnában történik, nem hisszük el – ezeknek tényleg ennyi eszük van?

Újabb felvétel került elő a közösségi médiában, amely azt mutatja, hogy egy férfinak sikerült elmenekülnie a toborzók elől. Ő megúszta a kényszersorozást, de egészen szürreális okból.
Egy frissen megjelent videó ismét az ukrajnai kényszersorozásokról tanúskodik. Most azonban az áldozatnak sikerült elmenekülnie a toborzók elől, így – legalábbis egyelőre – nem kell a frontra mennie. 

Szürreális, hogyan menekült meg a férfi a kényszersorozás elől
Szürreális, hogyan menekült meg a férfi a kényszersorozás elől
Forrás: képernyőfelvétel

A felvételen látszik, ahogy a férfi, aki menekül a toborzók elől, beszalad egy kapun. 

A kényszersorozók azonban egészen szürreális módon nem jönnek rá, hogy melyik irányba nyílik a kapu, így nem tudnak utánafutni. 

Ez a férfi most megmenekült, ez azonban sajnos a legtöbb esetben nem mondható el. Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámol, a kényszersorozások mindennaposak, és egyre brutálisabb, erőszakosabb formát öltenek Ukrajnában.   

 

