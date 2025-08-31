Ha ez nem Ukrajnában történik, nem hisszük el – ezeknek tényleg ennyi eszük van?

Egy frissen megjelent videó ismét az ukrajnai kényszersorozásokról tanúskodik. Most azonban az áldozatnak sikerült elmenekülnie a toborzók elől, így – legalábbis egyelőre – nem kell a frontra mennie.

Szürreális, hogyan menekült meg a férfi a kényszersorozás elől

Forrás: képernyőfelvétel

A felvételen látszik, ahogy a férfi, aki menekül a toborzók elől, beszalad egy kapun.

A kényszersorozók azonban egészen szürreális módon nem jönnek rá, hogy melyik irányba nyílik a kapu, így nem tudnak utánafutni.

COULD THIS BE THE REASON USA, NATO, EU, UKRAINE DO NOT WIN THE WAR AGAINST RUSSIA



TCC recruiting officers chased a young man but couldn't get through the gate, didn’t figure out which way it opened. pic.twitter.com/mezeeJ4eFT — Lars Erik Nyman (@LarsErikNyman25) August 29, 2025

Ez a férfi most megmenekült, ez azonban sajnos a legtöbb esetben nem mondható el. Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámol, a kényszersorozások mindennaposak, és egyre brutálisabb, erőszakosabb formát öltenek Ukrajnában.