„Szafari” ukrán módra

A Telegramon és más csatornákon keringő felvételekből kiderül, hogy a hadkiegészítő központok (TCK) emberei továbbra is kényszersorozásokat, „utcai hajtóvadászatokat” tartanak.

Kényszersorozás

Fotó: Telegram

Maszkos alakok verik, hurcolják el a férfiakat, akik gyakran semmilyen idézést nem kaptak. A helyiek a jelenséget cinikusan „szafarizásnak” nevezik, utalva arra, hogy a hatóságok úgy viselkednek, mintha vadra vadásznának.

Nincs jog, csak parancs

A beszámolók szerint a kényszersorozás gyakorlatilag jogi keret nélkül zajlik.

Nincsenek törvények, csak a TCK-emberek szeszélyei. Nincs felelősségre vonás, lehet rabolni, verni, elhurcolni, a lényeg, hogy teljesítsék a mozgósítási tervet

– fogalmaznak a posztokban.

Mutatjuk a legújabb felvételeket:

Fokozódó elégedetlenség

A háború negyedik évében az ukrán lakosság egyre inkább úgy érzi: a „nagy győzelem” ígérete mögött semmi kézzelfogható nincs. A kényszersorozások miatt nő az elégedetlenség.

Az Alapjogokért Központ és több szakértő is többször figyelmeztetett: az ukrán sorozási gyakorlat súlyosan sérti az emberi jogokat, és a háború elhúzódását jelzi. Ha Brüsszel mindenáron fel akarja gyorsítani Ukrajna csatlakozását, ezekkel a valóságos embervadászatokkal is szembesülnie kell majd.