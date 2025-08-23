Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ukrajna

Brutális videó, tiszta erőből verte a férfit a kényszersorozó

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Habár az ukránok továbbra is tagadják, a brutalitás folytatódik. A kényszersorozók ezúttal tiszta erőből verték egy férfi fejét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaukrajnai frontkényszersorozás

Egy gumibottal esett neki a férfinak a katona egy videó tanulsága alapján. A felvételen az ukrán kényszersorozás újabb bizonyítéka látható. 

A kényszersorozók az utcát járják
A kényszersorozók az utcát járják 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videó feltöltője kommentárként annyit fűzött a videóhoz: szovjet módszerek. 

A felvételen az látható, ahogy egy katonai egyenruhába öltözött férfi, feltehetőleg a kényszersorozó teljes erőből elkezd ütni egy földön ülő férfit. A férfi hiába kiabál azonban segítségért, senki nem foglalkozik vele a katona pedig tovább üti a fejét. 

 A kényszersorozók nem állnak le

Habár az ukrán kormány továbbra is tagadja, a kényszersorozások azonban a mindennapok részei. A fronton uralkodó állapotok miatt Volodimir Zelenszkij lényegében szabad kezet adott az ukrán toborzóknak aki az erőszaktól sem riadnak vissza. Ennek az erőszaknak pedig már magyar áldozata is van, hiszen mint ismeretes Sebestyén Józsefet halála előtt a toborzótisztek brutálisan bántalmazták

A kárpátaljai férfi később belehalt a sérüléseibe. 

A család azóta sem tudott megbocsájtani és miután az ukrán állam nem indít nyomozást az ügyben, így most fellebbeznek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!