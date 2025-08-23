Brutális videó, tiszta erőből verte a férfit a kényszersorozó

Egy gumibottal esett neki a férfinak a katona egy videó tanulsága alapján. A felvételen az ukrán kényszersorozás újabb bizonyítéka látható.

A kényszersorozók az utcát járják

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videó feltöltője kommentárként annyit fűzött a videóhoz: szovjet módszerek.

продовження прогресивних методів росіян



зате не ТЦК pic.twitter.com/u1rq7XVpd8 — Юнкер (@junker_ukr) August 22, 2025

A felvételen az látható, ahogy egy katonai egyenruhába öltözött férfi, feltehetőleg a kényszersorozó teljes erőből elkezd ütni egy földön ülő férfit. A férfi hiába kiabál azonban segítségért, senki nem foglalkozik vele a katona pedig tovább üti a fejét.

A kényszersorozók nem állnak le

Habár az ukrán kormány továbbra is tagadja, a kényszersorozások azonban a mindennapok részei. A fronton uralkodó állapotok miatt Volodimir Zelenszkij lényegében szabad kezet adott az ukrán toborzóknak aki az erőszaktól sem riadnak vissza. Ennek az erőszaknak pedig már magyar áldozata is van, hiszen mint ismeretes Sebestyén Józsefet halála előtt a toborzótisztek brutálisan bántalmazták.

A kárpátaljai férfi később belehalt a sérüléseibe.

A család azóta sem tudott megbocsájtani és miután az ukrán állam nem indít nyomozást az ügyben, így most fellebbeznek.