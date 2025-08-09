A kényszersorozók a piacról rángatták el a férfit – videó

A kényszersorozók eddig is folyamatosan járták az utcákat Ukrajnában. Azonban most már szó szerint sehol sincsenek biztonságban a hadköteles korú férfiak. Nemrég egy friss videó került fel az internetre, aminek tanulsága szerint a kényszersorozók már a piacokon is dolgoznak.

A kényszersorozók mindenhol ott vannak

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Akcióban a kényszersorozók

A videón már csak az látható, ahogy a férfi kezét hátrabilincselve többen is a földre szegezik. A felvételen a toborzók mellett azonban rendőrök is láthatóak.

A videóhoz fűzött leírás szerint a rendőrök voltak az első intézkedők, akik egy közlekedési kihágás miatt akarták megbüntetni a férfit. Később azonban az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfit körözik a sorozók, így azonnal szóltak is nekik. A többi pedig már a felvételeken látszik

A kényszersorozók eddig sem bántak finoman a lakossággal, azonban a más hatóságokkal való együttműködés új fejlemény

Eddig is számtalan videót lehetett látni, ahogy a tisztek az erőszakosságtól sem visszariadva rabolják el a férfiakat az utcákról, azonban ha valóban létezik egy együttműködés a rendőrség és a TCK (ukrán toborzóközpont) között, akkor a jövőben még brutálisabb és még gyakoribbak lehetnek ezek az emberrablások.