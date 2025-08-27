Az erőszakos mozgósítás továbbra is a napi valóság része Ukrajnában. A kényszersorozók mindent bevetnek, hogy „önkénteseket” találjanak a frontra.

A kényszersorozók mindenhol ott vannak

Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

Egy frissen felkerült videó tanulsága szerint ezúttal Szumiban támadtak rá egy fiatal férfira. A felvételen jól láthatóan három egyenruhás állja körbe a fiatalt, akit eközben bántalmaznak is.

A felvétel már csak azután indult el, hogy a férfit a földre vitték, azonban jól láthatóan a keze hátra van bilincselve. Ettől még azonban a kényszersorozók ugyan úgy bántalmazzák.

A kényszersorozók nem lassítanak

Habár az ukrán társadalom már régóta feszült az erőszakos és brutális mozgósítások miatt, ez nem gátolja meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és kormányát, hogy továbbra is szabad kezet adjanak a kényszersorozóknak. Ez annak ellenére történik, hogy korábban már több jogvédő szervezet is jelezte: a TCK embereinek nincs joga erőszakot alkalmazni.