Az erőszakos mozgósítás továbbra is a napi valóság része Ukrajnában. A kényszersorozók mindent bevetnek, hogy „önkénteseket” találjanak a frontra.
Egy frissen felkerült videó tanulsága szerint ezúttal Szumiban támadtak rá egy fiatal férfira. A felvételen jól láthatóan három egyenruhás állja körbe a fiatalt, akit eközben bántalmaznak is.
A felvétel már csak azután indult el, hogy a férfit a földre vitték, azonban jól láthatóan a keze hátra van bilincselve. Ettől még azonban a kényszersorozók ugyan úgy bántalmazzák.
Habár az ukrán társadalom már régóta feszült az erőszakos és brutális mozgósítások miatt, ez nem gátolja meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és kormányát, hogy továbbra is szabad kezet adjanak a kényszersorozóknak. Ez annak ellenére történik, hogy korábban már több jogvédő szervezet is jelezte: a TCK embereinek nincs joga erőszakot alkalmazni.
A brutális bánásmódnak pedig már magyar áldozata is van, hiszen a kárpátaljai Sebestyén József azután halt meg, hogy a kényszersorozók brutálisan bántalmazták.