Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zajlik a világháborús készülődés: újabb ország lép a téboly útjára

Ukrajna

A kényszersorozók továbbra is „önkénteseket” gyűjtenek – videó

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Továbbra sem lassítanak a toborzó irodák munkatársai Ukrajnában. A kényszersorozók ezúttal Szumiban támadtak rá egy férfira.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnakényszerbesorozásZelenszkij

Az erőszakos mozgósítás továbbra is a napi valóság része Ukrajnában. A kényszersorozók mindent bevetnek, hogy „önkénteseket” találjanak a frontra. 

A kényszersorozók mindenhol ott vannak
A kényszersorozók mindenhol ott vannak
Fotó: Narciso Contreras  / Anadolu/AFP

Egy frissen felkerült videó tanulsága szerint ezúttal Szumiban támadtak rá egy fiatal férfira. A felvételen jól láthatóan három egyenruhás állja körbe a fiatalt, akit eközben bántalmaznak is. 

A felvétel már csak azután indult el, hogy a férfit a földre vitték, azonban jól láthatóan a keze hátra van bilincselve. Ettől még azonban a kényszersorozók ugyan úgy bántalmazzák.

A kényszersorozók nem lassítanak

Habár az ukrán társadalom már régóta feszült az erőszakos és brutális mozgósítások miatt, ez nem gátolja meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és kormányát, hogy továbbra is szabad kezet adjanak a kényszersorozóknak. Ez annak ellenére történik, hogy korábban már több jogvédő szervezet is jelezte: a TCK embereinek nincs joga erőszakot alkalmazni.  

A brutális bánásmódnak pedig már magyar áldozata is van, hiszen a kárpátaljai Sebestyén József azután halt meg, hogy a kényszersorozók brutálisan bántalmazták. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!