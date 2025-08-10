A katonákat is ütik-vágják az ukrán kényszersorozók – videó

Hírlevél

Az ukrán hatóságok szintet léptek. A kényszersorozók ezúttal egy rehabilitációs idejét töltő katonát vertek meg, miután az kiállt az elhurcoltakért.
ZelenszkijUkrajnakényszersorozás

A lakosság mellet már a katonák is megunták az ukrán kényszersorozók kíméletlen módszereit. Egy videón az látaható, ahogy egy katona, aki éppen rehabilitációs idejét töltötte, kiállt egy férfi mellett akit erőszakkal vittek el a toborzók. Végül őt is brutálisan bántalmazták. 

A kényszersorozók folyamatosan dolgoznak
A kényszersorozók folyamatosan dolgoznak 
Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A férfit véresre verték a TCK emberei. Az emberrablók brutalitása a helyieket is feldühítette: cserepekkel dobálták a kényszertoborzókat. 

A férfi egyébként kezdetben még civil ruhában beszélt az emberrablókkal, azonban amikor egyikük kérdés nélkül lefejelte, felment az egyenruhájáért. Ettől azonban még idegesebbek lettek rá a toborzók és többen is verni kezdték. 

A kényszertoborzások egyértelműen folytatódnak Ukrajnában, szinte nincs olyan nap, amikor ne kerülnének elő újabb felvételek a rémségekről. 

 

 

