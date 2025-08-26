Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Ausztrália

Két rendőr meghalt egy lövöldözésben

55 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lövöldözés történt Ausztráliában. A hírek szerint két rendőr meghalt, az elkövetőt pedig jelenleg is nagy erőkkel üldözik a hatóságok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ausztrálialövöldözésrendőrség

A jelentések szerint lövöldözés történt Ausztrália déli részén Porepunkah városának közelében. Az incidens során legalább két rendőr életét veszítette – írja a BBC

Két rendőr meghalt a lövöldözésben
Két rendőr meghalt a lövöldözésben 
Fotó: - / ABC

A hatóságok közlése szerint az elkövetőt jelenleg is nagy erőkkel üldözik. A helyszínen páncélozott jármű és egy rendőrségi helikopter is megjelent. Az iskolák és a hivatalok zárva tartanak további értesítésig. A rendőrség azt kérte a lakosságtól, hogy maradjanak otthonaikban. 

A hatóság nemrég arról tájékoztatta a médiát, hogy 10 rendőr érkezett ki egy meg nem nevezett helyszínre a városba, ahol házkutatási parancsukat szerették volna érvényesíteni. Eddig tisztázatlan körülmények között azonban az elkövető tüzet nyitott az intézkedő rendőrökre. 

A két elhunyt rendőr holtteste továbbra is a helyszínen van, egy sérült rendőrt pedig válságos állapotban szállítottak kórházba. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!