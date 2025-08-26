Két rendőr meghalt egy lövöldözésben

A jelentések szerint lövöldözés történt Ausztrália déli részén Porepunkah városának közelében. Az incidens során legalább két rendőr életét veszítette – írja a BBC.

Két rendőr meghalt a lövöldözésben

Fotó: - / ABC

A hatóságok közlése szerint az elkövetőt jelenleg is nagy erőkkel üldözik. A helyszínen páncélozott jármű és egy rendőrségi helikopter is megjelent. Az iskolák és a hivatalok zárva tartanak további értesítésig. A rendőrség azt kérte a lakosságtól, hogy maradjanak otthonaikban.

A hatóság nemrég arról tájékoztatta a médiát, hogy 10 rendőr érkezett ki egy meg nem nevezett helyszínre a városba, ahol házkutatási parancsukat szerették volna érvényesíteni. Eddig tisztázatlan körülmények között azonban az elkövető tüzet nyitott az intézkedő rendőrökre.

A két elhunyt rendőr holtteste továbbra is a helyszínen van, egy sérült rendőrt pedig válságos állapotban szállítottak kórházba.