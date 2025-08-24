Angolszász vezetők érkeztek Kijevbe, ünneplik a függetlenség napját

Az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg és Mark Carney kanadai miniszterelnök is Kijevbe utazott, hogy részt vegyenek Ukrajna 34. függetlenségi évfordulójának augusztus 24-i ünnepségén – írja a The Kyiv Independent.

Számos külföldi vezető érkezett Kijevbe

Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

Kijevben gyűltek össze a nyugati vezetők

Ezen az ukrán függetlenségi napon, és nemzetük történelmének ebben a kritikus pillanatában Kanada fokozza támogatását és erőfeszítéseit egy igazságos és tartós béke érdekében Ukrajna számára

– írta Carney az X-en, miután megérkezett az ukrán fővárosba. Később egy videót is közzétett, amelyben gratulált Ukrajnának, hangsúlyozva, hogy Kanada az elsők között ismerte el Ukrajnát szuverén államként 1991-ben.

34 years ago today, Ukraine declared its independence. pic.twitter.com/oMtloWLRUK — Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025

Azóta Kanada és Ukrajna elmélyítette hosszú távú barátságát. Olyan barátság ez, amely a béke, a biztonság és a demokrácia közös értékein alapul

– mondta Carney. A kanadai kormányfő Kijevben az ünnepségen is beszédet mondott Volodimir Zelenszkij elnök mellett. Zelenszkij szerint Svédország, Dánia, Románia, Litvánia és Lettország védelmi miniszterei, valamint az Egyesült Királyság veteránügyi minisztere szintén Ukrajnában tartózkodnak a függetlenségi ünnepség alkalmából. Kelloggot is látták részt venni a központi kijevi ünnepségen, ahol Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője és Rusztem Umerov volt védelmi miniszter, jelenlegi nemzetbiztonsági és védelmi tanácsi titkár mellett állt.

Kellogg látogatását a hét elején jelentette be Graham Slattery, a Reuters újságírója, aki szerint az utazásra akkor kerül sor, amikor az Egyesült Államok, Ukrajna és Európa „biztonsági garanciákat dolgoz ki”, utalva a háború utáni biztonsági architektúrára, amely kulcsfontosságú Ukrajna hosszú távú békéje és a jövőbeli orosz agresszió elrettentése szempontjából. Kellogg ukrajnai látogatása döntő pillanatban történik, mivel tovább folynak a tárgyalások a hosszú távú biztonsági garanciákról és az amerikai–ukrán kapcsolatok alakulásáról a Trump-adminisztráció alatt.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna sorsa Trump kezében van.