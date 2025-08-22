A phenjani ünnepségen Kim Dzsong Un dicsérte a külföldi csapatokat, és azt mondta, hogy részvételük a „hős ( észak-koreai ) hadsereg erejét” bizonyítja. Az oroszországi Kurszk régióban zajló harcokra utalva hozzátette, hogy „Kurszk felszabadítása” a „hősök harci szellemét” bizonyítja – jelentette a Koreai Központi Hírügynökség, amiről a The Kyiv Independent számolt be.

Néhány hónapja egy új észak-koreai hadihajó vízre bocsátása súlyos balesetbe torkollott, az incidens Kim Dzsongunt felháborította Fotó: AFP/KCNA/KNS

Fotó: AFP/KCNA/KNS

Az esemény része volt egy koncert és egy bankett a gyászoló családtagok részvételével. Egy nappal korábban Kim Dzsong Un találkozott a külföldi misszió tisztjeivel, és tiszteletét tette a harcban elesetteknek. A dél-koreai törvényhozók áprilisi hírszerzési értékelésekre hivatkozva azt mondták, hogy a nagyjából 15 000 bevetett észak-koreai katonából körülbelül 600-at vesztettek el.

Észak-Korea 2024 végén kezdte meg harci csapatok telepítését Oroszországba , kezdetben orosz földön, a Kurszki területen harcolva, ahelyett, hogy átlépték volna Ukrajnát. Az észak-koreai katonák feladata az volt, hogy visszaverjék a tavaly augusztusban indított meglepetésszerű ukrán behatolást .

Ukrán tisztviselők most úgy becsülik, hogy Phenjan kibővítette a csapatállományát, további 20 000-30 000 katonát küldve, bár egy magas rangú nyugati diplomata a Kyiv Independentnek azt nyilatkozta, hogy a valós szám alacsonyabb lehet.