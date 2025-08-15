Élményfürdőből csalta el a kislányt az erőszaktevő

A román férfi ellen nemzetközi hajtóvadászat indult, és elfogatóparancsot adtak ki ellene. Lakását átkutatták, és lefoglalták a bűncselekmény idején viselt ruháit, de őt és útlevelét nem találták meg. Korábban lopás és jogosulatlan juttatások megszerzése miatt már került rendőrségi látókörbe, írta az NTV.de.

A román férfi a rusti fürdő közelében lakott (Fotó: Képernyőkép)

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a férfi a magára maradt gyermeket segítség ígéretével az erdőbe vezeti, majd magára hagyja. A kislány két órán át próbált kijutni, míg egy tanú öt kilométerrel arrébb, a szomszédos Kappel-Grafenhausen településen talált rá. Fizikailag nem sérült meg súlyosan, de valószínűleg súlyos lelki traumát szenvedett.

A fürdő vezetése közölte: a Rulantica 700 dolgozója fokozott figyelemmel ügyel a vendégek biztonságára, és mindent megtesznek a hasonló esetek megelőzéséért.